Теракт під Радою: серед постраждалих – 10 бійців АТО

Під час зіткнень постраждало близько 100 силовиків

«Четверо з них отримали важкі поранення. Це військовослужбовці, які проходять службу у частинах Київського гарнізону – в/ч 3030 і в/ч 3027 НГУ. Десятеро з поранених - це учасники АТО", - повідомляє «Обозреватель» з посиланням на прес-службу Нацгвардії.

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На даний момент усіх постраждалих під час сутичок з противниками внесення змін до Конституції нацгвардійців доставили в медичні заклади столиці. Усім їм надається допомога.

Нагадаємо, що сьогодні народні депутати 265 голосами в першому читанні ухвалили зміни до Конституції України в частині децентралізації.

В цей час під будівлею Верховної Ради проходив мітинг противників ухвалення змін до Конституції. Між правоохоронцями та мітингувальниками сталися зіткнення.