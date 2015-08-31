Правоохоронці затримали радикала, який кинув гранату у бійців Нацгвардії

16:09, 31 серпня 2015
Суспільство
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Зловмисника, який кинув гранату у бійців Національної гвардії України, затримано.

фото с фейсбук-страницы Антона Геращенко

Про це заявив головний міліціонер Києва Олександр Терещук, повідомляє «112 Україна».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народні депутати 265 голосами в першому читанні ухвалили зміни до Конституції України в частині децентралізації.

В цей час під будівлею Верховної Ради проходив мітинг противників ухвалення змін до Конституції. Між правоохоронцями та мітингувальниками сталися зіткнення.

Мітингувальники застосували дерев'яні палиці, димові шашки, газові балончики. Один з мітингувальників кинув гранату у правоохоронців. За попередніми даними, внаслідок зіткнень постраждали близько 50 бійців Нацгвардії, один загинув.

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