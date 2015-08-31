Правоохоронці затримали радикала, який кинув гранату у бійців Нацгвардії

Про це заявив головний міліціонер Києва Олександр Терещук, повідомляє «112 Україна».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народні депутати 265 голосами в першому читанні ухвалили зміни до Конституції України в частині децентралізації.

В цей час під будівлею Верховної Ради проходив мітинг противників ухвалення змін до Конституції. Між правоохоронцями та мітингувальниками сталися зіткнення.

Мітингувальники застосували дерев'яні палиці, димові шашки, газові балончики. Один з мітингувальників кинув гранату у правоохоронців. За попередніми даними, внаслідок зіткнень постраждали близько 50 бійців Нацгвардії, один загинув.