Правоохоронці затримали радикала, який кинув гранату у бійців Нацгвардії
16:09, 31 серпня 2015Суспільство
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Зловмисника, який кинув гранату у бійців Національної гвардії України, затримано.
Правоохоронці затримали зловмисника /фото с фейсбук-страницы Антона Геращенко
Про це заявив головний міліціонер Києва Олександр Терещук, повідомляє «112 Україна».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні народні депутати 265 голосами в першому читанні ухвалили зміни до Конституції України в частині децентралізації.
В цей час під будівлею Верховної Ради проходив мітинг противників ухвалення змін до Конституції. Між правоохоронцями та мітингувальниками сталися зіткнення.
Мітингувальники застосували дерев'яні палиці, димові шашки, газові балончики. Один з мітингувальників кинув гранату у правоохоронців. За попередніми даними, внаслідок зіткнень постраждали близько 50 бійців Нацгвардії, один загинув.
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