Порошенко анонсував засідання РНБО щодо санкцій проти Росії

Про це президент Петро Порошенко сказав під час відвідування бійців Національної гвардії в Центральному госпіталі МВС, які постраждали під час провокацій біля Верховної Ради 31 серпня.

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"Засідання РНБО буде завтра - по санкціях", - зазначив Петро Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня Кабінет міністрів схвалив новий пакет додаткових санкцій проти Росії та відправив їх на розгляд РНБО. 11 серпня набрали чинності розширені санкції США проти Росії та українських екс-чиновників, причетних до розкрадання державних активів і зловживань на держслужбі.