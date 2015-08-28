ЄС має дати чіткий сигнал, що новий наступ Росії на Донбасі спричинить посилення санкцій - Порошенко

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час зустріч із прем’єр-міністром Литовської Республіки Альгірдасом Буткявічюсом, який вперше з часу свого призначення відвідує Україну з офіційним візитом, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, Порошенко поінформував про результати свого візиту до Брюсселя 27 серпня та до Німеччини 24 серпня. "На сьогоднішній день принципово важлива позиція – збереження єдності та солідарності ЄС з Україною, і роль Литви в цьому надзвичайно важлива", - зазначив президент.

Глава держави також зазначив, що досягнуто домовленості про необхідність встановлення "червоних ліній", порушення яких з боку РФ призведе до продовження та посилення санкцій.

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"Ватажки терористів заявили, що збираються організувати наступ, щоб зайняти всю територію Донецької області, захопити Маріуполь, Слов’янськ. Ми маємо дати чіткий сигнал, що відновлення наступальних дій Російської Федерацією одразу ж буде тягнути за собою як результат посилення санкцій", – заявив президент.

Також президент подякував Литві за постійну та цілеспрямовану підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України під час незаконної анексії Криму та агресії РФ на сході країни. Глава держави відзначив ефективну координацію між Україною та Литвою на міжнародному рівні, в тому числі в рамках Ради безпеки ООН та в питанні створення трибуналу щодо збиття літака "Малайзійських авіаліній" МН-17.

У свою чергу прем’єр-міністр Литви підтримав конституційну реформу в Україні. Буткявічюс зазначив: "Хочу привітати вашу політичну волю щодо проведення децентралізації і послідовне виконання положень Мінських домовленостей. Неприпустимо, що такі домовленості виконує лише одна сторона".

Литовський прем’єр підтвердив, що Литва засуджує незаконні дії Росії проти України і ніколи не визнає анексію Криму.

Сторони обговорили процес імплементації євроінтеграційних реформ в Україні, зокрема у питанні лібералізації візового режиму та боротьби з корупцією.

Крім того, Порошенко подякував Литві за підтримку України в питанні запровадження Європейським Союзом безвізового режиму. "Не дивлячись на війну, обраний вами шлях правильний, хоч і дуже важкий. Тут буде завжди наша підтримка і на двосторонньому рівні, і на міжнародній арені", – сказав литовський урядовець.

Значна увага під час переговорів була приділена питанням посилення торговельно-економічної, інвестиційної, науково-технічної складової міждержавної співпраці, а також взаємодії у галузі безпеки та оборони. Президент України відзначив ефективність співпраці у військово-технічній сфері, зокрема створення україно-польсько-литовської бригади та допомогу Литви у забезпеченні українських військових та проведенні спільних навчань, зазначається в повідомленні.

Також співрозмовники домовилися про подальші спільні кроки у протистоянні російській пропаганді та щодо об’єктивного висвітлення ситуації в Україні. У цьому контексті Порошенко подякував урядові Литви за практичний внесок у підтримку ініціативи низки держав ЄС та України щодо запровадження пан-європейського російськомовного каналу як джерела об’єктивної інформації.