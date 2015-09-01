Президент вимагає надати статус учасників АТО загиблим під Радою бійцям

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він заявив на зустрічі з силовиками. Відповідно до вчорашнього доручення глави держави щодо створення слідчо-оперативної групи з числа найкращих працівників ГПУ, МВС та залученням представників СБУ, були проведені відповідні оперативно-слідчі дії, про перші результати яких президента було поінформовано сьогодні під час його зустрічі із силовиками.

«Моє принципове наполягання – щоб розслідування відбувалося максимально швидко, для того, щоб ми не розтягували на місяці і роки визначення тих, хто вбиває і намагається дестабілізувати ситуацію всередині країни, і максимально прозоро», – сказав президент.

«Щоб ні в кого з громадян України не виникло сумнівів у прозорості, справедливості і оперативності цього розслідування», – наголосив Порошенко.

Президент назвав вчорашні події під Верховною Радою «жахливими» та зауважив, що «в сотні разів страшніше, коли українські герої віддають своє життя, захищаючи мир і спокій від провокацій та «забавок» тих чи інших політичних діячів, які задля того, щоб отримати декілька мандатів у райраді, ставлять під загрозу життя та здоров’я українських громадян».

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Президент відзначив високий рівень оперативності та забезпечення ліками, кров’ю, перев’язочними матеріалами усіх постраждалих силовиків та повідомив, що сьогодні він спрямує листа до уряду України з проханням прирівняти усіх загиблих у статусі до учасників АТО та забезпечити родини загиблих усіма грошовими виплатами, які передбачені загиблим героям у зоні проведення антитерористичної операції.

Глава держави також наполягає на невідкладному виконанні усіх страхових зобов’язань перед постраждалими бійцями Нацгвардії у зв’язку з пораненими на рівні з учасниками АТО.

Було акцентовано увагу на тому, що особливо цинічними та брутальними були дії тих, хто перешкоджав каретам швидкої допомоги вивозити поранених бійців та перекривав дороги, піддаючи життя правоохоронців ризику.

Президент наголосив на необхідності притягнення цих злочинців до відповідальності за усією суворістю закону.

Глава держави повідомив про своє рішення нагородити державними нагородами бійців НГУ, МВС, СБУ, ДСОУ та наголосив, що «захист законності і порядку є не менш важлива справа, ніж захищати країну на сході від російської агресії».

В зустрічі взяли участь секретар РНБО Олександр Турчинов, генеральний прокурор Віктор Шокін, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, голова СБУ Василь Грицак.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під будівлею Верховної Ради після прийняття в першому читанні змін до Конституції щодо децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями. Агресивно налаштовані мітингувальники почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату в лави правоохоронців та бійців Національної гвардії. Один нацгвардієць загинув, ще двоє померли в лікарнях. Понад 150 осіб отримали травми різного ступеню тяжкості.