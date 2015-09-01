У батальйоні "Січ" повідомили про затримання пособника свободівця, який кинув гранату у бійців Нацгвардії

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив командир «Січі» Олександр Писаренко.

Водночас він зазначив, що де-юре, Гуменюк ще є бійцем батальйону «Січ», оскільки його рапорт ще не розглянуто, оскільки така процедура потребує часу.

Писаренко також повідомив, що затримано і спільника Гуменюка, але не назвав його прізвища.

Він висловив припущення, що граната, яка була кинута вчора у бік правоохоронців, є «трофейною із зони АТО».

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Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під будівлею Верховної Ради після прийняття в першому читанні змін до Конституції щодо децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями.

Агресивно налаштовані мітингувальники почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату у лави правоохоронців та Національної гвардії. Один гвардієць загинув, ще двоє померли в лікарнях сьогодні.

За повідомленням міліції, метальника гранати було затримано.