В Україні офіційно створена Національна поліція

Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час засідання уряду. "Відповідно до закону про поліцію, Кабінет міністрів сьогодні приймає рішення про створення центрального органу виконавчої влади, який підпорядковується МВС, а саме: сьогодні в Україні офіційно створюється Національна поліція", - сказав він.

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Міністерству фінансів доручено забезпечити внесення змін до держбюджету з метою фінансування Національної поліції. "Мінфіну доручаю невідкладно розробити зміни до закону про держбюджет на поточний і 2016 рік. Йдеться про забезпечення фінансування правоохоронної системи, в першу чергу створення Національної поліції", - сказав глава уряду.

Він додав, що кошти, необхідні для того, "щоб нові поліцейські вийшли на вулиці і охороняли українських громадян, повинні бути забезпечені як у поточному, так і наступному році".

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 2 липня 2015 року прийняла закон про національну поліцію. Президент Петро Порошенкопідписав відповідний закон 4 серпня.