Верховна Рада ухвалила закон про Національну поліцію

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 278 із 348 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Не голосувала в повному складі фракція "Опозиційний блок".

ВР не підтримала поправку про те, що структуру центрального органу управління поліції затверджує керівник поліції.

Голова фракції «Блок Петра Порошенка» Юрій Луценко зазначив, що підтримка такої поправки дала б змогу зробити поліцію політично незалежною від політичної сили, яку представляє міністр внутрішніх справ.

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Народний депутат від «Народного фронту» Антон Геращенко запропонував передбачити у законі норму про те, що структуру центрального органу управління Національної поліції затверджує керівник поліції за погодженням з міністром внутрішніх справ, і в такій редакції вона була включена у закон.

Відповідно до закону, керівник поліції призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом міністрів України за поданням прем’єр-міністра відповідно до пропозицій міністра внутрішніх справ. Перший заступник та заступники керівника поліції призначаються на посади та звільняються з посад міністром внутрішніх справ за поданням керівника поліції.

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Законом передбачено, що територіальні органи поліції утворює, ліквідовує та реорганізовує Кабінет міністрів за поданням міністра внутрішніх справ на підставі пропозицій керівника поліції.

ВР також встановила, що керівники територіальних органів Національної поліції призначаються на посади та звільняються з посад керівником Національної поліції за погодженням з міністром внутрішніх справ.

Луценко зазначив, що ще однією особливістю закону є те, що «керівництво в центрі і на місцях Національної поліції призначається на контрактні 4 або 2 роки», і це захистить їх у разі будь-яких змін у політичній ситуації в Україні.

Він наголосив, що в законі чітко виписані права і обов’язки поліцейського.

«Вперше не в підзаконних актах, а саме в законі чітко прописано, в якому разі поліцейський має право зупинити особу, оглянути особу, затримати особу, застосувати до неї певні поліцейські заходи», - наголосив Луценко.

За його словами, зокрема, чітко вказано, коли поліцейський «застосовує кайданки, гумовий кийок, водомети, газові і шумові гранати і вогнепальну зброю».

«Невиконання цих положень, на відміну від попереднього часу, буде кримінально карним, бо є порушенням не звичайної постанови уряду, а повноцінного закону України про Національну поліцію», - додав Луценко.

За його словами, законом передбачено, що орган місцевого самоврядування може проголосувати за недовіру начальнику управління поліції на своєму районному або обласному рівні, що збільшує зону контролю над законністю й ефективністю дій поліції.

Луценко підкреслив, що громадяни, котрі хочуть вступити на службу у поліцію, обираються на конкурсах, в тому числі за згодою проходять процедуру опитування на так званому поліграфі, і на конкурсних засадах призначаються на посади молодшого та середнього начальницького складу.

Відповідно до закону, поліцейським заборонено висловлювати особисте ставлення до діяльності політичних партій під час виконання службових повноважень, а також використовувати службові повноваження в політичних цілях.

Структуру територіальних органів поліції затверджує керівник поліції за погодженням з міністром внутрішніх справ України. Штатний розпис (штат) та кошторис територіальних органів поліції затверджує керівник поліції. Керівники територіальних органів поліції призначаються на посади та звільняються з посад керівником поліції. Заступників керівників територіальних органів поліції призначає на посади та звільняє з посад керівник територіального органу поліції.

Територіальні органи поліції утворює, ліквідовує та реорганізовує Кабінет міністрів України за поданням міністра внутрішніх справ України на підставі пропозицій керівника поліції.