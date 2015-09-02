Стало відомо, хто очолить групу "Воля народу" у Раді після смерті Єремеєва

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам член цієї групи Володимир Литвин.

Він зазначив: «Нас представляє Москаленко. Далі ми подивимося, але коли виникають питання і на кілька зустрічей треба ходити, то у нас визначається, хто буде цим займатися».

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«Формально і неформально, і по суті роль лідера буде виконувати в плані представництва групи Ярослав Москаленко», - сказав Литвин.

Як відомо, головою цієї групи був Ігор Єремеєв. У липні він отримав черепно-мозкову травму під час кінної прогулянки. 28 липня його госпіталізували в одну з європейських клінік. 12 серпня Єремєєв помер.