Стало відомо, хто очолить групу "Воля народу" у Раді після смерті Єремеєва
15:07, 02 вересня 2015Політика
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Групу «Воля народу» представлятиме у Верховній Раді народний депутат Ярослав Москаленко.
Москаленко представлятиме у Верховній Раді "Волю народу" / moskalenko2012.com
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам член цієї групи Володимир Литвин.
Він зазначив: «Нас представляє Москаленко. Далі ми подивимося, але коли виникають питання і на кілька зустрічей треба ходити, то у нас визначається, хто буде цим займатися».
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«Формально і неформально, і по суті роль лідера буде виконувати в плані представництва групи Ярослав Москаленко», - сказав Литвин.
Як відомо, головою цієї групи був Ігор Єремеєв. У липні він отримав черепно-мозкову травму під час кінної прогулянки. 28 липня його госпіталізували в одну з європейських клінік. 12 серпня Єремєєв помер.
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