Прес-служба Єремеєва підтвердила смерть нардепа

12:21, 13 серпня 2015
Політика
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Прес-служба підтвердила дані про смерть народного депутата Ігоря Єремеєва.

Народный депутат Украины Игорь Еремеев / hvylya.org

Про це повідомила прес-секретар покійного політика Ірина Серова, пише Українська правда.

"На 48-му році пішов із життя Ігор Миронович Єремеєв", - йдеться в повідомленні прес-служби.

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Про поховальну панахиду буде повідомлено пізніше.

Нагадаємо, інформація про смерть Єремеєва з'явилась 12 серпня.

26 липня стало відомо, що Єремеєв отримав черепно-мозкову травму, впавши з коня.

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