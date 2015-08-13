Стала відома дата похорону нардепа Єремеєва

Про це повідомляється на сайті Луцької міської ради.

Згідно з інформацією оргкомітету з питань організації похорону Єремеєва, відспівування померлого відбудеться в суботу у верхньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору. Початок о 10:00.

З 11:00 до 13:00 в обласному українському академічному музично-драматичному театрі ім. Т.Шевченка відбудеться прощання з депутатом.

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Як повідомляв УНІАН, Єремеєв отримав черепно-мозкову травму під час кінної прогулянки. З 26 липня він перебував у реанімаційному відділенні Луцької міської клінічної лікарні, потім його планували перевезти до Києва. 28 липня Єремеєва доставили на лікування за кордон, в одну з європейських клінік.

12 серпня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Єремеєв помер у зарубіжній лікарні.

Сьогодні, 13 серпня, в депутатській групі "Воля народу" офіційно повідомили про смерть Єремеєва.

Єремеєв народився 1968 року в селі Острожець Млинівського району Рівненської області. У 1992 році створив приватне підприємство «Континіум» (нафтопереробка, АЗС, харчова промисловість). Був народним депутатом IV, VII і VIII скликань, обраним в окрузі №23, Волинська область.

У ВР VII скликання став співголовою депутатської групи "Суверенна європейська Україна". У ВР VIII скликання був обраний головою групи "Воля народу".