Порошенко пропонує обговорити із суспільством зміни до Конституції в частині судової реформи

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив на засіданні Конституційної комісії.

Він зазначив, що “після рішення Конституційної комісії я запропоную детальне і ретельне обговорення цього рішення перед тим, як я буду його підписувати і спрямовувати до Верховної Ради”.

За словами президента, необхідно виділити “достатньо часу” для інформування суспільства та обговорення змін до Конституції в частині проведення судової реформи.

Він попросив Конституційну комісію спрямувати проект змін до Конституції до Венеціанської комісії, щоб європейські фахівці оцінили, наскільки враховані її рекомендації щодо адаптації українського законодавства до європейського.

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Порошенко вважає, що “український народ чекає від цих змін до Конституції абсолютно рішучо оновленої судової гілки влади”.

Президент подякував Конституційній комісії за підготовку законопроекту.

“Ви зробили величезну роботу. Я її ще не читав, але впевнений, що буду мати можливість висловити свою точку зору, але вам дякую за те, що ви продемонстрували вміння народити, напрацювати дуже важливий документ, який має видатне значення для України”, - зазначив Порошенко.

Президент вважає дуже важливим, що жоден член Конституційної комісії не проголосував проти проекту змін, а утримання п’яти членів комісії від голосування свідчить про те, що є демократія під час ухвалення рішень.

Порошенко підкреслив, що “цей документ Конституційної комісії кардинально відрізняється від попереднього — змін до Конституції в частині децентралізації”.

За його словами, автором змін до Основного Закону в частині судової реформи є Конституційна комісія, в той час як законопроект щодо децентралізації був запропонований ним на розгляд Конституційної комісії і кардинально змінений.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 вересня, Конституційна комісія підтримала законопроект про внесення змін до Конституції щодо судової реформи.

Під час голосування не було жодного голосу проти, а 5 члени комісії утрималися, серед них - народний депутат від «Самопомочі» Оксана Сироїд.

Також Конституційна комісія вирішила направити законопроект до Венеціанської комісії для отримання висновку.