Адвокати Сенцова подали позов проти російських телеканалів

Про цеадвокат Сенцова Дмитро Дінзе повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.

За словами адвоката, ЗМІ ще до винесення основного рішення у кримінальній справі (а лише вирок - єдиний документ, який може вирішувати винність або невинність) була поширена брехлива інформація про те, що люди здійснювали теракти. Це стосувалося Сенцова та Олександра Кольченка.

Читайте такожУ Раді закликають парламентські інституції світу підтримати Україну в питанні звільнення утримуваних в РФ українців

«Захист Сенцова вважає, що ЗМІ - «Перший канал», НТВ, багато держканалів - вони не мали права поширювати цю інформацію в категоричному сенсі. Мається на увазі, що люди, наприклад, могли поширити інформацію про підозру у вчиненні злочину, але не говорити про їхню винуватість... Виходячи з цього, відповідно, висунуто позовні вимоги до основних російських телеканалів », - наголосив Дінзе.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня російський суд засудив українського режисера Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Активістові Кольченку російський суд дав 10 років в'язниці. Їх засудили за звинуваченням в організації терактів у Криму. Обидва українці звинувачення заперечують, називаючи справу політичною.

Захист Сенцова подав апеляцію на вирок до Верховного суду Російської Федерації, дата засідання поки що невідома.

Раніше президент України Петро Порошенко під час виступу на урочистостях із нагоди ювілею виходу фільму "Тіні забутих предків" назвав Сенцова в'язнем совісті і шістдесятником сучасності.