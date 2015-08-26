Вирок Сенцову і Кольченку порушує міжнародне право і стандарти судочинства - представник ЄС

Відповідну заяву вона зробила у вівторок, 25 серпня, у зв'язку з винесеним судовим рішенням.

"ЄС розглядає справу як порушення міжнародного права та елементарних норм правосуддя. ЄС, як і раніше, закликає РФ негайно звільнити пана Сенцова і Кольченко та гарантувати їх безпечне повернення в Україну", - йдеться у заяві.

Читайте такожСенцов і Кольченко після оголошення вироку почали співати гімн України (відео)

Могеріні зазначає, що російські суди "не компетентні засуджувати дії, вчинені за межами міжнародно визнаної території Росії".

Високий представник нагадала, що Сенцов та Кольченко виступають проти незаконної анексії Криму Росією.

Як повідомляв УНІАН, режисера Сенцова й активіста Олександра Кольченка російські спецслужби затримали в Криму в травні 2014 року. ФСБ оголосила, що вони є членами забороненої в Росії української організації "Правий сектор".

Згідно з версією слідства, активісти планували вчинення диверсійно-терористичних актів у ряді кримських міст, а в подальшому - знищення низки об'єктів життєдіяльності, залізничних мостів, ліній електропередач.

Читайте такожСенцова визнали винним за 6 статтями, які передбачають сумарно 53 роки в'язниці

Обидва провину заперечували з дня їх затримання.

Сьогодні, 25 серпня, суд у російському Ростові-на-Дону виніс вирок Сенцову і Кольченко, засудивши їх до 20 та 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму.