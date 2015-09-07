Ситник закликав ГПУ та Раду якнайшвидше призначити антикорупційного прокурора

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ситник сказав сьогодні на брифінгу з приводу початку проведення тренінгів для перших детективів бюро.

"Ми бачимо, що зараз після того, як ми впритул підійшли до початку роботи, на жаль, відбуваються не досить зрозумілі для мене процеси в частині призначення антикорупційного прокурора. Тому, я ще раз наголошую і сподіваюсь, що і Генеральна прокуратура України і Верховна Рада України, вони зроблять все для того, щоб якнайскоріше дати нам антикорупційного прокурора, і ми отримали можливість проводити ці розслідування", - наголосив Ситник.

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Директор НАБ зазначив, що все, що залежало у цьому питанні від бюро, було зроблено.

"Як було зазначено ще в квітні 2015 року, що ми зробимо все, щоб у жовтні дійти до початку розслідування, так ми від цих слів не відступаємо, і як я вже зазначив, це останній етап нашої дорожньої карти, після чого почнуться перші розслідування", - зазначив Ситник.