Ситник закликав ГПУ та Раду якнайшвидше призначити антикорупційного прокурора
Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник закликає Генеральну прокуратуру та Верховну Раду поквапитись із представленням кандидатур на зайняття посади антикорупційного прокурора.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ситник сказав сьогодні на брифінгу з приводу початку проведення тренінгів для перших детективів бюро.
"Ми бачимо, що зараз після того, як ми впритул підійшли до початку роботи, на жаль, відбуваються не досить зрозумілі для мене процеси в частині призначення антикорупційного прокурора. Тому, я ще раз наголошую і сподіваюсь, що і Генеральна прокуратура України і Верховна Рада України, вони зроблять все для того, щоб якнайскоріше дати нам антикорупційного прокурора, і ми отримали можливість проводити ці розслідування", - наголосив Ситник.
Читайте такожВ Антикорупційному бюро допускають, що хабарникам дозволять відкуповуватися від в'язниці
Директор НАБ зазначив, що все, що залежало у цьому питанні від бюро, було зроблено.
"Як було зазначено ще в квітні 2015 року, що ми зробимо все, щоб у жовтні дійти до початку розслідування, так ми від цих слів не відступаємо, і як я вже зазначив, це останній етап нашої дорожньої карти, після чого почнуться перші розслідування", - зазначив Ситник.