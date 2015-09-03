З 4 вересня детективи Антикорупційного бюро проходитимуть перевірку на поліграфі

Як повідомили УНІАН у НАБУ, відповідний меморандум про співпрацю підписали сьогодні директор НАБУ Артем Ситник і генеральний директор Українського бюро психофізичних досліджень та безпеки Ігор Усіков.

Ситник зазначив, що детективи дали згоду на перевірку. У свою чергу Усіков повідомив, що 6 детективів у день проходитимуть співбесіди з використанням поліграфа.

Читайте такожВ Антикорупційному бюро допускають, що хабарникам дозволять відкуповуватися від тюрми

«Результати співбесіди матимуть рекомендаційний характер, адже законодавчо вони не є підставою для звільнення особи або відмови у прийняті на роботу. Проте для всіх детективів буде випробувальний термін. Після його закінчення прийматиметься рішення, в тому числі буде враховано рекомендації цих співбесід», – повідомив Ситник.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня завершився конкурс з відбору детективів до Національного антикорупційного бюро. Було відібрано перших 70 детективів. У вересні на них чекає первинний тренінг, а в жовтні вони розпочнуть роботу.