Яценюк "потролив" ведучого BBC: "Ви б не отримали у мене субсидію"

Про це повідомляє "Європейська правда".

Сакур дорікнув прем’єру про те, що люди скаржаться на "непідйомні" комунальні платежі. Яценюк у відповідь зазначив, що всі, хто платить комунальні платежі у розмірі більше 10% свого доходу, мають право отримувати субсидію.

Коли ж Сакур зазначив, що люди все одно скаржаться, Яценюк перейшов у контрнаступ та почав вимагати у телеведучого, щоби той назвав, скільки особисто він платить за комунальні послуги.

- Але якщо я назву це, то ви зможете оцінити мою зарплатню, - заперечив британський модератор

- То давайте і її, не ховайтеся! - продовжив наполягати Яценюк.

Ця дискусія тривала деякий час, доки співрозмовники не дійшли згоди про те, щоби Сакур назвав співвідношення комунальних платежів до зарплатні.

- Ви платити більше 10% за комуналку? – запитав Яценюк

- Звичайно ж, менше, - відповів Сакур.

- Тоді ви не отримали б у мене субсидію, - підсумував суперечку український прем’єр.

В подальшому під час панелі Яценюк неодноразово жартував, викликаючи сміх у залі.

Так, коли право ставити питання перейшло до залу і мікрофон взяв один з російських учасників, Яценюк поцікавився: "питатимете про Чечню?", і коли той запевнив, що ні, прем’єр додав: добре, тоді питайте.

Як повідомлялося, раніше керівник Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив, що український прем'єр як мінімум двічі брав участь у боях в Чечні, а також катував і розстрілював російських полонених.

Це стало приводом для появи великої кількості жартів та "фотожаб" про Яценюка на війні.