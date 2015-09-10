Фантазіям Бастрикіна здивувався навіть Кадиров: він не знає, що Яценюк воював у Чечні

Про це повідомляє "Ехо Москви".

«Я не вважаю, що Яценюк - воїн, що він здатний воювати, я не вважаю його чоловіком. Це справжній ботанік. Якщо він воїн і де воював, я ні в чому не розбираюся», - зазначив Кадиров.

Голова Чечні також додав, що ніколи не зустрічався з Яценюком і не має інформації про можливе перебування його у Чечні в роки війни.

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Раніше голова СК Росії Олександр Бастрикін заявив, що Яценюк нібито брав участь у війні у Чечні в 1995 році, де катував і розстрілював російських солдатів. У відповідь на це прес-секретар Яценюка Ольга Лаппо порекомендувала російській владі перевірити психічне здоров'я Бастрикіна.

Аваков, в свою чергу, приєднався до порад Лаппо і пообіцяв Бастрикіну знайомство з депутатом Сергієм Капліним, у якого "повно матеріалів для вас про участь Яценюка у вбивстві Брежнєва, Андропова і участь у Російсько-японській війні на боці Японії».

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