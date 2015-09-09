Найкращі коуби з Яценюком у ролі "моджахеда-карателя" (відео)

Крім великої кількості жартів та "фотожаб", в мережі з'явилося й чимало коубов з Яценюком-"моджахедом".

Нагадаємо, 8 вересня голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикінповідомив, що прем'єр України Арсеній Яценюк в середині 1990-х років воював проти Збройних сил РФ у складі "карального загону" в Чечні. Слід зауважити, що в 90-х роках Яценюк закінчив школу і навчався на юридичному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

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Користувачі соціальних мереж і українські політики почали активно обговорювати скандальну заяву СК РФ і сміятися над нею.

Згодом журналіст Валентина Самар додала, що у Федеральній службі безпеки РФ "зламали" двох політичних в'язнів і вони дали неправдиві свідчення про "звірства" Арсенія Яценюка в Чечні.