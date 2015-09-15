Посол Польщі в Україні анонсував три зустрічі Дуди з Порошенком в цьому році
Президент Польщі Анджей Дуда хоче зміцнити стратегічне партнерство з Україною та планує провести 3 зустрічі з президентом Петром Порошенком до кінця цього року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це посол Польщі в Україні Генрик Літвін сказав на засіданні медіа-клубу, присвяченого українсько-польським відносинам.
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Дипломат нагадав, що нещодавно Україну відвідав спеціальний посланник президента Польщі Кшиштоф Щерський, який провів зустрічі з президентом Петром Порошенком, прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, міністром закордонних справ Павлом Клімкіним та іншими представниками українського уряду.
"Наш новий президент хоче підтримати стратегічне партнерство, і хоче зміцнити це партнерство", - наголосив Генрик Літвін.
У зв'язку з цим він зазначив, що у цьому році заплановано 3 зустрічі президентів Польщі та України, і що перша зустріч відбудеться у Нью-Йорку в рамках 70-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.