Посол Польщі в Україні анонсував три зустрічі Дуди з Порошенком в цьому році

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол Польщі в Україні Генрик Літвін сказав на засіданні медіа-клубу, присвяченого українсько-польським відносинам.

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Дипломат нагадав, що нещодавно Україну відвідав спеціальний посланник президента Польщі Кшиштоф Щерський, який провів зустрічі з президентом Петром Порошенком, прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, міністром закордонних справ Павлом Клімкіним та іншими представниками українського уряду.

"Наш новий президент хоче підтримати стратегічне партнерство, і хоче зміцнити це партнерство", - наголосив Генрик Літвін.

У зв'язку з цим він зазначив, що у цьому році заплановано 3 зустрічі президентів Польщі та України, і що перша зустріч відбудеться у Нью-Йорку в рамках 70-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.