Експерти вважають, що проект Концепції нової редакції Конституції зазнає змін

Українські експерти і політологи називають недосконалим проект Концепції змін до Конституції і переконані, що він буде значною мірою доопрацьований.

Про це свідчить експерт-опитування, проведене Центром досліджень політичних цінностей, передане УНІАН.

Директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ зазначив, що проект Концепції є спробою заховати справжні цілі за нібито перерозподілом, збалансуванням повноважень, наданням народу права законодавчої ініціативи. “Все це ширма, за якою ховається справжня мета – поставити під свій контроль Генеральну прокуратуру і судову гілку влади, що там насправді і зроблено, крім того, позбавити депутатів недоторканості”, - сказав він.

М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ виловив переконання, що у разі ухвалення відповідних змін до Конституції “судова гілка влади буде під Балогою”. “Тут я маю на увазі умовного Балогу – зміниться Президент, з’явиться інший Балога. Але повний контроль над судовою гілкою влади через Вищу раду юстиції, яку має очолювати Президент і пропонування складу Конституційного Суду від Президента, означає можливість компенсувати всі недоліки впливу у всіх інших елементах цієї системи”, - сказав він.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО висловив сумнів, що проект концепції перетвориться в закінчений, узгоджений конституційний текст. “Судячи з деяких витоків інформації, та і по тексту документу це видно, він не зовсім відповідає ідеям, які були покладені в початок процесу роботи Національної конституційної ради”, - сказав він. В.ФЕСЕНКО нагадав, що раніше йшлося про посилення президентських повноваження та вплив Президента на систему влади. Крім того, наголосив він, спостерігається деяка суперечливість концепції. “Навіть в питанні подолання дуалізму виконавчої влади, в одному місці йдеться про те що треба, щоб уряд був відповідальним за вертикаль виконавчої влади, а в іншому – Президент буде призначати керівників місцевих державних адміністрацій”, - наголосив політолог.

В.ФЕСЕНКО зазначив, що ця концепція ще не є системним завершеним документом. “Нас очікує зміна стратегії і тактики конституційного процесу Президента, не виключаю суттєвих змін того тексту, який ми днями побачили ”, - сказав він.

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК висловив думку, що концепція є реакцією Секретаріату на ініціативи Юлії ТИМОШЕНКО про парламентську республіку. “В цьому документі чітко видно, що деякі положення вже зараз викликають дискусію. Вони можуть бути негативно оцінені опонентами Банкової”, - наголосив він. При цьому, на його думку, озвучення подібних документів не матиме позитивних наслідків для реалізації. “Нинішня концепція – черговий документ, який потім переформатують, або взагалі відмовляться від нього. Це робочий документ, який повинен дати поштовх дискусіям, інформаційним приводам”, - додав він.

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ оцінив проект як намагання продемонструвати генерацію конституційного оновлення з боку Президента і утримання першості в боротьбі за конституційну адженду (порядок денний) з конкурентами від двох великих партій. З іншого боку, за його словами, це реалістичне намагання відкоригувати недопарламентсько-президентську республіку, яка в Україні діє з 1 січня 2006 року. За його словами, основні зусилля НКР спрямовані на виправлення цього недопарламентаризму. “Суть її наступна: парламентаризувати виконавчу владу, щоб вона формувалась в парламенті за поданням кандидатури прем’єр-міністра Президентом і ця кандидатура буде висуватись найбільшою фракцією парламенту”, - сказав В.КАРАСЬОВ.