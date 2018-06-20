Андрій Клюєв: ПР у травні запропонує свій варіант змін до Конституції

Ми однозначно голосуватимемо за створення тимчасової комісії у ВР. ПР виступає за те, щоб в Україні залишилася посада Президента, а які повноваження в нього будуть – дискусійне питання. На запитання УНІАН відповів народний депутат, один з керівників Партії регіонів Андрій Клюєв. Андрію Петровичу, як Ви вважаєте, нинішнє протистояння між Президентом і прем`єр-міністром навколо керівництва Фондом державного майна пов`язане з правовою невизначеністю в цьому питанні чи спрацьовує особистий чинник? Питання звільнення і призначення голови Фонду та його заступників врегульоване в українському законодавстві. Якщо чітко виконувати Конституцію і закони України, не буде ніяких приводів для протистояння. А коли одна чи інша сторона починає перетягувати на себе непритаманні їй повноваження, то тут і знаходиться привід для з`ясування відносин публічно, через суди.

Сьогодні в парламенті України є демократична коаліція, у неї є необхідна кількість голосів для голосування з будь-якого питання. Якщо ухвалюють рішення, що Валентина Семенюк-Самсоненко залишається на посаді голови Фонду держмайна, то вона залишається при владі. Але коли є бажання змінити голову ФДМУ, то спочатку у Верховній Раді потрібно проголосувати за відставку нинішнього керівника і лише після цього можливо ухвалювати рішення щодо нової кандидатури. І немає жодних проблем – в парламенті коаліція може ухвалити такі кадрові рішення. Але якщо проблема з голосами, якщо немає впевненості в результативності ухвалення рішення, тоді це питання до самої коаліції. Але це не може бути приводом для ігнорування законів України.

Чи готова фракція Партії регіонів підтримати коаліцію в цих кадрових питаннях, тим самим допомогти з браком голосів?

Партія регіонів перебуває в опозиції. Тому це не наше питання, а питання коаліції. Нехай вона сама його вирішує.

Ситуація навколо приватизації Одеського припортового заводу – це ще одна грань цього протистояння? Як Ви оцінюєте те, що відбувається?

Це доволі неприваблива ситуація для інвесторів. Вже нині зрозуміло, що в травні конкурс не буде проведений. Знову ж таки хочу наголосити, що спочатку потрібно вирішити кадрове питання щодо керівництва ФДМУ і лише після цього продовжувати процес приватизації. Тут іншого шляху немає. Все повинно відповідати законодавству, і не потрібно в цьому питанні керуватися якимись політичними амбіціями.

Ви вважаєте, що нинішнє протистояння Ющенка і Тимошенко може спричинити найближчим часом відставку Юлії Володимирівни з посади прем`єр-міністра?

Це знову ж таки питання коаліційне. Згідно з Конституцією, відставка керівника Кабінету Міністрів можлива в тому випадку, якщо розвалиться демократична коаліція. Тобто якщо одна з фракцій вийде зі складу коаліції. Але, наскільки я знаю, Віктор Андрійович ланцюгами стягує коаліцію, щоб вона не розвалилася.

Ну, вже якщо ланцюгами стягувати, то, природно, ніякої відставки прем`єр-міністра не буде. Згідно з Конституцією, коаліція існує і сформований нею Кабінет Міністрів працює. І лише після розвалу коаліції така відставка можлива.

А якщо коаліція розпадеться, то чи готова буде Партія регіонів у цьому парламенті створити нову коаліцію? Це питання не обговорювалося і сьогодні на порядку денному не стоїть. Отже, про це сьогодні передчасно що-небудь говорити.

Але ми вже говорили, тільки коаліція на основі Партії регіонів може зупинити постійні конфлікти і кризи, стабілізувати ситуацію в економіці. Наші опоненти повинні зрозуміти, що Україна втрачає дорогоцінний час. Після Помаранчевої революції практично не зрушили з місця багато необхідних країні реформ – податкова, пенсійна, судова та ін. Великі інфраструктурні проекти стоять на місці. Підготовка до Євро-2012 під великим питанням: щось робиться тільки завдяки зусиллям деяких керівників на місцях і футбольних ентузіастів.

А уряд тим часом виборює ФДМУ або займається виборами в Києві.

Голосування фракції Партії регіонів іноді збігається з голосуванням фракції БЮТ. У кулуарах парламенту народні депутати кажуть, що це можуть бути перші кроки на шляху до коаліції... Ніякі переговори із цього приводу не велися і не ведуться. А збіги в голосуванні бувають нерідко і з фракцією НУ–НС. Фракція Партії регіонів голосує за ті законопроекти, які спрямовані на розвиток економіки України, поліпшення соціального захисту громадян. І тому не треба тут шукати якесь приховане значення, сенсацію.

Одне з проблемних питань в коаліції – це створення у Верховній Раді Тимчасової спеціальної комісії, яка займатиметься питаннями підготовки до розгляду законопроектів із внесення змін до Конституцією. Ви в цьому активно підтримуєте...

До Конституції України однозначно треба вносити зміни – щоб не було суперечностей між різними статтями Основного Закону України, які на сьогодні є. Потрібно чітко розподілити повноваження між гілками влади, щоб не було дублювання функцій. Адже саме це і призводить до конфліктів між владними інституціями з ряду питань. У кожного повинна бути чітко визначена зона відповідальності – у Президента, у Кабінету Міністрів і у Верховної Ради.

Фракція Партії регіонів обговорювала питання про Тимчасову спеціальну комісію в парламенті і ухвалила однозначне рішення – ми голосуватимемо за її створення. Будь-які зміни до Конституції України повинні проходити через парламент. І щоб можна було обговорювати законопроекти, які будуть внесені, потрібна така комісія. Вона повинна буде виробити варіант проекту змін до Конституції України, який підтримають не менше 300 народних депутатів.

Партія регіонів внесе на розгляд парламенту свій законопроект змін до Конституції. Зараз його допрацьовує робоча група, яка створена в партії. На початку травня, коли почнуться сесійні засідання парламенту, народні депутати від фракції Партії регіонів запропонує свій законопроект.

Партія підтримує ідею переходу до парламентської республіки?

Щоб відповісти на це запитання, потрібно чітко знати, що автори ідеї мають на увазі. Тому що назва – це половина справи, а головне в тій суті, яка стоїть за цим визначенням. Партія регіонів виступає за те, щоб в Україні залишилася посади Президента, а вже питанням дискусії є те, які повноваження він матиме.

Вам близька позиція Президента Ющенка щодо створення двопалатного парламенту?

Ця пропозиція вимагає серйозного обговорення, оскільки треба точно знати, про які повноваження цих двох палат ідеться, як вони формуються. Лише після цього можна говорити про те, чи буде фракція голосувати за такі зміни. У тих пропозиціях, які підготувала робоча група нашої партії, поки про двопалатний парламент не йдеться.

Враховуючи негативне сприйняття Віктором Ющенком самої постановки питання про створення Тимчасової спецкомісії ВР, чи не може бути все зроблено для блокування роботи парламенту... Захворіє, наприклад, Яценюк, а вести засідання – нікому, не обрані заступники. До речі, в цьому і провина фракції ПР, яка не запропонувала своєї кандидатури на посаду першого заступника голови Верховної Ради. Ваша кандидатура також фігурує серед кандидатів....

Щодо моєї кандидатури, то це тільки чутки. Вони далекі від дійсності... Фракція готова буде визначитися і внести свою кандидатуру одразу після травневих свят.

Розмовляла Надія Пришляк