Захист Мосійчука оскаржить рішення суду щодо взяття його під варту наступного тижня – адвокат

Як передає УНІАН, про це в ефірі телеканалу "112" заявила його адвокат Оксана Мельник.

"Однозначно, ми будемо подавати апеляційну скаргу на наступному тижні", - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Печерський районний суд Києва виніс рішення про обрання запобіжного заходу народному депутату від Радикальної партії Мосійчуку у вигляді взяття під варту до 15 листопада 2015 року. Таким чином, суд задовольнив відповідне клопотання Генеральної прокуратури.

Рішення суду може бути оскаржене протягом 5 днів в Апеляційному суді Києва.

17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука. Через деякий час його затримали в будівлі ВР.

За інформацією Управління зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, Мосійчук підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянка або одержання неправомірної вигоди посадовою особою), ч. 2, 3 ст. 296 (хуліганство), ч. 1, 2 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадянський обов'язок), ч. 1 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ч. 1, 2 ст. 377 (погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного) КК України.