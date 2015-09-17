Працівники СБУ затримали у Раді нардепа Мосійчука (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, близько 20 представників СБУ зайшли в кімнату, де знаходиться Мосійчук, для його арешту.

НаМосійчукане одягалинаручники. Вінпрямує черезкулуариусупроводі співробітниківСБУ. ПравоохоронцінезастосовувалидоМосійчуканіякихфізичних заходів.

На питанняжурналістів, кудиведутьМосійчука, головафракціїРПОлегЛяшковідповів: "Мабуть до суду".

До затримання вони вели переговори з лідером Радикальної партії Олегом Ляшком.

Ляшко ховає Мосійчука від спецназу. pic.twitter.com/hqzlFWVov2 — Ukrainian Mistress (@JuMistress) September 17, 2015

Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент дав згоду на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт Мосійчука.

Читайте такожЛяшко заявив про політичну розправу над його фракцією після згоди Ради на арешт Мосійчука

Перед цим у сесійній залі генеральний прокурор Віктор Шокін передав голові Верховної Ради Володимиру Гройсману відповідне подання.

На засіданні ВР було продемонстровано відео з участю Мосійчука, яке було зняте прихованою камерою. На відео мова йшла про можливості вирішення певних питань за гроші.

Читайте такожМосійчук заявив про помсту з боку Шокіна та Порошенка за його звинувачення в крадіжці документів у справі Гонгадзе

Перед тим, як продемонструвати відео, Шокін зазначив, що Генеральна прокуратура розслідує кримінальне виробництво за фактами вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів одним з народних депутатів України. Він зазначив, що в ході розслідування були проведені слідчо-розшукові дії та зібрані докази, що підтверджують провину депутата.

Сам Мосійчук ці звинувачення відкидає і заявляє, що відео було змонтовано, а всі звинувачення проти нього, оприлюднені сьогодні в парламенті, назвав "помстою генпрокурора".