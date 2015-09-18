Суд взяв Мосійчука під варту, нардеп оголосив голодування

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні оголосив слідчий суддя Печерського райсуду Володимир Карабань.

Таким чином суд задовольнив відповідне клопотання Генеральної прокуратури.

В ході судового засідання Мосійчук зазначив, що ще вчора зранку знав про наміри правоохоронців затримати його, і якби планував переховуватись від слідства, то зник би, але не зробив цього, і, більше того, у Верховній Раді голосував за зняття з себе депутатської недоторканності.

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Сторона обвинувачення, обгрунтовуючи обрання найбільш жорсткого запобіжного заходу, зазначила, що підозрюваний може переховуватись від слідства, чинити тиск на свідків, знищувати докази.

Крім того, представники прокуратури заявили, що Мосійчуку інкримінується скоєння тяжких злочинів, за які передбачено термін позбавлення волі до 12 років.

Своєю чергою адвокати Мосійчука зазначили, що прокурори під час судового засідання не навели жодних аргументів, які б доводили скоєння Мосійчуком злочинів.

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Рішення суду може бути оскаржене протягом 5 днів в Апеляційному суді Києва.

Вислухавши ухвалу суду, Мосійчук оголосив, як і обіцяв, голодування.

«Так, з цього моменту я оголошую голодування», - сказав Мосійчук.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 17 вересня, Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата від Радикальної партії Мосійчука. Через деякий час його затримали в будівлі ВР.

За інформацією Управління зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, Мосійчук підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянка або одержання неправомірної вигоди посадовою особою), ч. 2, 3 ст. 296 (хуліганство), ч. 1, 2 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадянський обов'язок), ч. 1 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ч. 1, 2 ст. 377 (погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного) КК України.