Картер заявляє про знаходження шляхів зміцнення підтримки України у сфері безпеки

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони США Ештон Картер сказав на спільній прес-конференції з міністром оборони України Степаном Полтораком у Вашингтоні.

Картер подякував Полтораку за його лідерство та стійкість у цей критичний момент для безпеки України, Східної Європи та світу.

"Він пояснив мені (Полторак - УНІАН) сьогодні про дуже багато чудових кроків, які він здійснив для зміцнення українських Збройних сил, і я був дуже вражений цим. Сполучені Штати зі своєї сторони були твердими у нашій підтримці суверенітету та територіальної цілісності України", - сказав Картер.

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Як зазначив американський високопосадовець, він зі своїм колегою з України провів продуктивну зустріч, на якій обговорювалися питання щодо зобов'язань, які раніше розглядалися на останній зустрічі міністрів оборони Організації північного договору (НАТО) у Брюсселі.

"Ми знайшли шляхи підтримувати та зміцнювати ці зобов'язання, включаючи поточну допомогу у сфері безпеки українським Збройним силам та прикордонникам", - заявив Картер.

Міністр оборони США зауважив, що зі сторони Росії та підтримуваних нею сепаратистів Мінські угоди все ще не дотримуються, не зважаючи на те, що останнім часом спостерігається зменшення рівня насилля на сході України. "Саме тому ми налаштовані допомагати Україні безпечно та ефективно діяти, охороняти та захищати кордон, та зберегти і дотримати її територіальну цілісність", - заявив Картер.

Він нагадав, що США вже надали Україні допомогу на суму у 244 мільйони доларів у вигляді обладнання та проведення навчання, включаючи броньовики Humvee, контрбатарейні радари, прилади нічного бачення, бронежилети, медичне устаткування та інше.

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"І шляхом зміцнення українських тренувальних можливостей, ми можемо зміцнити українські оборонні можливості", - сказав Картер.

Міністр оборони США нагадав, що саме тому США налаштовані проводити спільні навчання на Яворівському полігоні. За його словами, до кінця листопада, навчання пройдуть близько 900 українських військових з Національної гвардії.