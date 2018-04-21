Напружені суперечки... без ланцюгової реакції
Цього тижня ситуація може виявитися досить напруженою. Зокрема навколо формування «антикризової коаліції». Можна чекати появи заяв, які спричинять гарячі суперечки... Астрологічний прогноз для України на 24–30 липня...
Цитата з прогнозу на минулий тиждень: "...Цього тижня мають відбуватися події, які багато в чому знімуть напругу минулого тижня, або, принаймні, створять усередині існуючої конфліктної ситуації сприятливі можливості для тих політичних сил, які готові шукати конструктивні компроміси в рамках продовження реформування політичної системи країни. Друга половина липня – тільки початок стабілізуючого процесу. Остаточно він сформується в другій половині серпня. Важливість цих подій важко переоцінити. По суті, впродовж двох місяців з`явиться можливість знайти компроміси, здатні вирішити конфліктні питання". Збулося.
Ще цитата: "...Один з найбільш ймовірних варіантів того, як може виглядати ця ситуація - вдалі переговори, або якась інформація, що сприятиме зняттю напруги. Можуть бути підписані якісь важливі документи, або підписані угоди". На жаль, чіткої інформації про важливі переговори і підписані документи мені знайти не вдалося. Можливо, ця подія не вклалася в тимчасові рамки минулого тижня. Найімовірніше, вона подовжиться в термінах ще на один - два тижні.
Прогноз на поточний тиждень
Зараз уже почала працювати програма певного внутрішньополітичного договору. Ця програма тривала, розрахована, принаймні, до кінця 2006 року. З погляду астрології сенс договору полягає в тому, що певна група політиків (політична сила) прагне стабілізувати життя в країні шляхом укладання повномасштабного політичного договору. Початок цієї сприятливої для України події вже сформований на сьогоднішній день. Тепер цікаво буде відстежити, які конкретні форми в рамках цієї ситуації будуть створені в найближчому майбутньому. На цьому тижні навряд чи варто чекати нових конкретних ситуацій в рамках даного договору. Швидше за все, такі ситуації проявляться тільки на початку наступного тижня. В даному випадку йдеться не про якісь конкретні політичні групи, а про процеси, що відбуваються в країні в цілому.
Але є ще одна сприятлива для внутрішнього життя України програма – економічна. ЇЇ зараз тільки готують, а актуальною вона стане у вересні – грудні 2006 року. Але до цього, в серпні, навколо неї очікуються сильні суперечки, підкріплені офіційними документами, можливо, новими законами.
Що стосується політичних подій в Україні на цьому тижні, то ситуація може виявитися досить напруженою. Зокрема навколо формування «антикризової коаліції». Можна чекати появи документів або заяв офіційних осіб – як усередині самої коаліції, так і поза нею, – які викличуть гарячі спори. Ця ситуація створить певні проблеми, але навряд чи вона зміниться в цілому. Крім того, ці спори не будуть тривалими, оскільки вже наступного місяця знайдуться можливості для компромісів.
В цілому для діяльності у сфері політики, незалежно від конкретних ситуацій, обстановка сприятлива. Це означає, що питання, навіть конфліктні, вирішуватимуться спокійно, без особливих емоційних сплесків. А якщо такі сплески виникнуть, то навряд чи спричинять "ланцюгову реакцію". Іншими словами, якщо виникнуть конфлікти, то складно буде залучити до них нових учасників.
У ситуації, що розвивається на Близькому Сході, на жаль, поки обстановка залишатиметься напруженою. 26, 27 липня можливі непевні спроби зняти напругу, але вони не вплинуть на обстановку в цілому. Нового загострення ситуації слід чекати на початку наступного місяця, швидше за все, в перших числах серпня.
Дуже важко встановити дійсні причини того, що зараз там відбувається. Можна припустити, що через певні конфліктні ситуації, початок яких слід шукати ще в 1988 році. Але попередні умови для нинішнього конфлікту були створені в лютому 2005 року. Газета "Новини Ізраїлю" в лютому 2005 року писала: "Шарон і Абу-мазен оголосили про кінець збройного протистояння". Ймовірно, не всі питання були вирішені до кінця.
Вадим Феофанов, астролог