Напружені суперечки... без ланцюгової реакції

Цитата з прогнозу на минулий тиждень: "...Цього тижня мають відбуватися події, які багато в чому знімуть напругу минулого тижня, або, принаймні, створять усередині існуючої конфліктної ситуації сприятливі можливості для тих політичних сил, які готові шукати конструктивні компроміси в рамках продовження реформування політичної системи країни. Друга половина липня – тільки початок стабілізуючого процесу. Остаточно він сформується в другій половині серпня. Важливість цих подій важко переоцінити. По суті, впродовж двох місяців з`явиться можливість знайти компроміси, здатні вирішити конфліктні питання". Збулося.

Ще цитата: "...Один з найбільш ймовірних варіантів того, як може виглядати ця ситуація - вдалі переговори, або якась інформація, що сприятиме зняттю напруги. Можуть бути підписані якісь важливі документи, або підписані угоди". На жаль, чіткої інформації про важливі переговори і підписані документи мені знайти не вдалося. Можливо, ця подія не вклалася в тимчасові рамки минулого тижня. Найімовірніше, вона подовжиться в термінах ще на один - два тижні.

Прогноз на поточний тиждень

Зараз уже почала працювати програма певного внутрішньополітичного договору. Ця програма тривала, розрахована, принаймні, до кінця 2006 року. З погляду астрології сенс договору полягає в тому, що певна група політиків (політична сила) прагне стабілізувати життя в країні шляхом укладання повномасштабного політичного договору. Початок цієї сприятливої для України події вже сформований на сьогоднішній день. Тепер цікаво буде відстежити, які конкретні форми в рамках цієї ситуації будуть створені в найближчому майбутньому. На цьому тижні навряд чи варто чекати нових конкретних ситуацій в рамках даного договору. Швидше за все, такі ситуації проявляться тільки на початку наступного тижня. В даному випадку йдеться не про якісь конкретні політичні групи, а про процеси, що відбуваються в країні в цілому.

Але є ще одна сприятлива для внутрішнього життя України програма – економічна. ЇЇ зараз тільки готують, а актуальною вона стане у вересні – грудні 2006 року. Але до цього, в серпні, навколо неї очікуються сильні суперечки, підкріплені офіційними документами, можливо, новими законами.

Що стосується політичних подій в Україні на цьому тижні, то ситуація може виявитися досить напруженою. Зокрема навколо формування «антикризової коаліції». Можна чекати появи документів або заяв офіційних осіб – як усередині самої коаліції, так і поза нею, – які викличуть гарячі спори. Ця ситуація створить певні проблеми, але навряд чи вона зміниться в цілому. Крім того, ці спори не будуть тривалими, оскільки вже наступного місяця знайдуться можливості для компромісів.

В цілому для діяльності у сфері політики, незалежно від конкретних ситуацій, обстановка сприятлива. Це означає, що питання, навіть конфліктні, вирішуватимуться спокійно, без особливих емоційних сплесків. А якщо такі сплески виникнуть, то навряд чи спричинять "ланцюгову реакцію". Іншими словами, якщо виникнуть конфлікти, то складно буде залучити до них нових учасників.

У ситуації, що розвивається на Близькому Сході, на жаль, поки обстановка залишатиметься напруженою. 26, 27 липня можливі непевні спроби зняти напругу, але вони не вплинуть на обстановку в цілому. Нового загострення ситуації слід чекати на початку наступного місяця, швидше за все, в перших числах серпня.

Дуже важко встановити дійсні причини того, що зараз там відбувається. Можна припустити, що через певні конфліктні ситуації, початок яких слід шукати ще в 1988 році. Але попередні умови для нинішнього конфлікту були створені в лютому 2005 року. Газета "Новини Ізраїлю" в лютому 2005 року писала: "Шарон і Абу-мазен оголосили про кінець збройного протистояння". Ймовірно, не всі питання були вирішені до кінця.

Вадим Феофанов, астролог