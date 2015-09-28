Чубаров: за тиждень блокади через Крим перестали перевозитися товари з України до РФ

Про це народний депутат, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив в ефірі одного з телеканалів.

Читайте такожБлокада Криму: Залізнична гілка на півострів перекрита бетонними блоками

За його словами, за тиждень безстрокової акції з блокади Криму, жодна фура, жодна вантажівка не перетнули адміністративний кордон з анексованим Кримом.

Рефат Чубаров також уточнив, що йде не продуктова, а громадянська блокада. "Ми домоглися того, що Крим перестав бути гігантським насосом, через який перекидалися товари з материкової України на материкову Росію", – зазначив Чубаров.

Голова Меджлісу також зазначив, що за перші два дні блокади вдалося досягти взаєморозуміння з водіями вантажівок. "Вони всі розвернулися і поїхали іншими містами материкової України, де вони можуть реалізувати свою продукцію", – зауважив він.

Рефат Чубаров також визнав, що безстрокова акція з блокади Криму була приурочена до початку Генасамблеї ООН, де плануються виступи президента України Петра Порошенка і президента РФ Володимира Путіна. "Наше завдання - не дати світові й думки, що можна домовитися за рахунок Криму, та ми, здається, це завдання вирішили, щонайменше для українського суспільства", – зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня розпочалася безстрокова акція із блокування вантажного транспорту, який везе товари в Крим, ініційована Меджлісом кримськотатарського народу. В акції беруть участь кримські татари, активісти "Правого сектору" та інших організацій.

За інформацією координаційної ради акції, через адміністративний кордон безперешкодно пропускають пішоходів і легковий транспорт.