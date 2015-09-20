Кордон з Кримом закрито для вантажівок

Як повідомляє кореспондент УНІАН, заблоковані всі три контрольних пункту в'їзду-виїзду: "Каланчак", "Чаплинка" і "Чонгар". Ініціатори акції з блокування адмінкордону – кримські татари – разом з громадськими активістами перекрили всі КПВВ близько 12:00.

Лідер кримських татар Рефат Чубаров разом з представниками меджлісу, а також керівництвом УМВС України в Херсонській області відвідали всі три пункти. Чубарова також супроводжують народні депутати Ігор Луценко та Володимир Парасюк. Активісти спілкуються з водіями, які чекають в чергах можливості проїхати в Крим, і намагаються переконати їх виїхати з КПВВ.

"Власники цих фур відправляли машини на Крим, знаючи про те, що ми будемо блокувати кордон. Зараз ці вантажівки стоять у кілометрових пробках, нехай розвертаються і повертаються назад. Ми не дозволимо більше наживатися на крові наших побратимів і робити гроші на їх життях", - заявив Чубаров, спілкуючись з активістами біля КПВВ "Каланчак".

Біля цього прикордонного поста розтягнулася двокілометрова пробка, більш ніж 100 вантажівок не можуть перетнути кордон. Аналогічна ситуація склалася на КПВВ "Чаплинка": водії не можуть виїхати, оскільки процедура митного оформлення вантажів вже майже у всіх пройдена.

"На контрольних пунктах черзі, але з блокадою це не пов'язано", - стверджує полковник Анатолій Федорчук, начальник Херсонського прикордонного загону.

"Суміжна сторона повільно працює, через це місць в нейтральній зоні не залишилося. Тому ми не можемо пропустити вантажний транспорт – йому ніде стати", - зазначив він.

У той же час проїзд на територію самого КПВВ заблокували близько 50 представників "Правого сектора".

Водії вантажівок розгублені: всі документи у них в порядку, але черги на кордоні, а тепер і повна блокада КПВВ роблять подальший рух неможливим.

"Повертатися назад – це означає не просто втратити величезні гроші. Це фактично нереально, тому що не вийде навіть розвернутися. Що нам робити в цій ситуації – я поки не розумію", - коментує ситуацію водій з Чернігова, Юрій.

Співробітники Держприкордонслужби України, які несуть службу на українських блокпостах,стверджують, що у них немає законних підстав не пускати транспорт в Крим. При цьому діям активістів, які блокують КВПП, прикордонники не перешкоджають.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби України, протягом дня в "Чаплинці" встигли пропустити 10 вантажних автомобілів, ще 125 машин чекають своєї черги. У "Каланчаку" оформилися і проїхали українську админграницу 15 транспортних засобів, 115 – ще в черзі. На "Чонгарі" черг немає. Прикордонники зазначають, що всі ці авто приїхали на пункти задовго до початку акції з блокування і стоять у черзі не менше трьох днів.

Зараз на пунктах в'їзду-виїзду продовжують збиратися представники патріотичних громадських організацій Херсонської області: ДУК "Правого сектора", Скадовська Самооборона, представники батальйону "Херсонська чайка" і навіть "Кулінарна сотня". Правопорядок забезпечує міліцейський батальйон спецпризначення "Херсон" та співробітники Державтоінспекції.

"Я не можу точно сказати, скільки триватиме акція. Скільки треба, стільки й будемо стояти. Волонтери привезли все необхідне, починаючи від кариматів та наметів, і закінчуючи бутербродами і термосами з чаєм та кавою. Ми готові стояти тут стільки, скільки знадобиться, і доки ми тут, ні один ділок не заробить на нас і наших побратимах ані копійки", - заявляє лідер кримсько-татарського руху Рефат Чубаров.

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Як повідомляв УНІАН, кримські татари та активісти сьогодні з 12:00 почали безстрокову акцію з блокади півострова з боку материкової України, яка полягає в недопущенні вантажного транспорту до Криму.

За інформацією координаційної ради акції, через адміністративну кордон безперешкодно пропускають пішоходів та легковий транспорт.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради Чубаров не виключив, що слідом за "продуктової блокадою" Криму, окупованої Росією, кримські татари будуть добиватися припинити постачання електроенергії на півострів.