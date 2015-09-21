Міліція: За ніч жодна вантажівка не перетнула адмінкордон з Кримом (відео)

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив заступник начальника УМВС в Херсонській області Ілля Ківа.

"Сьогодні вночі проїзд вантажівок з продуктами в окупований Крим був повністю заблокований. Ніч пройшла спокійно, поки ситуація контрольована. Машини потихеньку частково залишають місце свого перебування в "Каланчаку" і "Чаплинці". У "Чонгарі" ми вже вкопались грунтовно, привезли туди мобільні блокпости, виставили оборону. На сьогоднішній момент я можу сказати, що за ніч також жодна машина не пройшла", - заявив Ківа.

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При цьому легкові автомобілі та пішоходи перетинають кордон безперешкодно. Вантажний транспорт з Криму на материкову частину України пропускається в звичайному режимі.

Нагадаємо, 20 вересня о 12:00 поблизу адміністративного кордону між Херсонській обл. і анексованим Кримом почалася акція блокади пропуску вантажів на півострів.

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк повідомив, що спецпідрозділ УМВС в Херсонській області, батальйон особливого призначення "Херсон", забезпечує охорону громадського порядку під час проведення акції. Працівниками міліції особисто керує заступник начальника УМВС в Херсонській області Ілля Ківа.

16 вересня голова Меджлісу, народний депутат Рефат Чубаров заявив у Верховній Раді, що активісти почнуть акцію з перекриття адміністративної межі з окупованим Кримом опівдні 20 вересня. За його словами, буде перекрито рух тільки для вантажівок, які перевозять товари у Крим, пересування людей і легкових автомобілів залишиться безперешкодним.

Блокада Криму, як Чубаров пояснював раніше, пов'язана з тим, що питання Криму відходить на другий план. Також стало відомо, що до блокади Криму приєднується і "Правий сектор". В організації заявили, що розцінюють блокаду Криму як безпосередній удар по інтересам Росії.