Україна вимагатиме скасування Росією рішення про використання армії за кордоном

Про це він сказав сьогодні на брифінгу у Києві.

Заступник глави АП зазначив, що президент Петро Порошенко під час візиту до Парижа порушить питання щодо рішення Ради Федерації РФ про використання російських військових за кордоном.

За його словами, таке рішення російської сторони суперечить духу і букві мінських домовленостей.

“Ми будемо наполягати на тому, щоб російська сторона це рішення скасувала, оскільки по суті, це не сприяє деескалації ситуації на Донбасі”, - наголосив Єлесєєв.

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Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Рада Федерації Росії в закритому режимі за пропозицією президента Володимира Путіна дозволила використання російських військ за кордоном.

Учора ж російські військово-повітряні сили завдали першого авіаудару в Сирії.

Сьогодні бомбардування повторилися.