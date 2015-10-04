В ООН закликали до розслідування авіаудару по госпіталю "Лікарі без кордонів"

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун рішуче засудив авіаудари в афганському Кундузі, які призвели до загибелі та поранення медичних працівників та пацієнтів у лікарні "Лікарі без кордонів", повідомляє Украинская правда з посиланням на заяву прес-служби ООН.

Генсек зазначив, що лікарні та медичний персонал знаходяться під захистом міжнародного гуманітарного права.

Пан Гі Мун закликав до ретельного і неупередженого розслідування за фактом нападу на госпіталь.

Також у повідомленні наголошується, що єдиний госпіталь у Кундузі працював завдяки співробітникам організації "Лікарі без кордонів". При цьому діяльність відбувалася у вкрай важких умовах.

Генсек ООН високо оцінив сміливість і самовідданість персоналу організації і висловив співчуття сім'ям загиблих і постраждалих.

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