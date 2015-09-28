Генсек ООН закликав консолідовано вирішити конфлікт в Україні та Сирії

Про це він заявив в ході відкриття 70-ї Генасамблеї ООН.

"Дозвольте мені зазначити історичну ядерну угоду між ісламською Республікою Іран і країнами G5 + 1, діалог і терпляча дипломатія принесли свої плоди, сподіваюся, що такий дух солідарності серед постійних членів Ради Безпеки знову вдасться продемонструвати в інших конфліктних районах, таких як Сирія, Ємен і Україна", - заявив Пан Гі Мун.

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Як повідомляв УНІАН, у своєму виступі Пан Гі Мун повідомив, що план по Україні профінансований лише на 39%.