Польща до зими переселить до себе етнічних поляків з Маріуполя

Про це розповів міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетина, передає "Європейська правда".

За його словами, підготовка до цього тривала дуже довго, оскільки справа була складною через те, що Маріуполь не був місцем, де точилися військові дії.

Як зазначив міністр, урядовою програмою будуть охоплені 106 осіб польського походження і члени їхніх родин.

Поляки з Маріуполя одержать документи, що дозволять їм в’їхати та перебувати на терені Польщі. Переїзд цих осіб здійснюватиметься до кінця листопада.

Особи польського походження отримають дозволи на постійне проживання в Польщі. Відповідно, вони матимуть такі ж права, як і громадяни Польщі у всьому, крім права голосу на виборах. Ці люди зможуть легально працювати та мешкати в Польщі.

Програма приїзду до Польщі адресована виключно до тих, хто має польське походження та найближчих членів їх сімей, які на даний момент прописані та живуть у Маріуполі та у прилеглих до нього районах: Першотраневому, Володарському і Новоазовському.

Ті, хто хоче переїхати до Польщі, зможуть скористатися адаптаційним пакетом: вивчати польську мову, а також спільно із місцевою владою шукати роботу та помешкання.

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На першому етапі програма реалізовуватиметься генеральним консульством Польщі у Харкові. Після опрацювання звернень буде складений остаточний список осіб, які зможуть виїхати.

Нагадаємо, в липні 50 етнічних поляків з Маріуполя отримали негативну відповідь від польського уряду на запит про надання притулку через бойові дії на Донбасі.

МЗС Польщі зазначало, що евакуація поляків з Донбасу в січні була одноразовою акцією - йшлося про вивезення людей із зони військових дій.