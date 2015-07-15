Польща не прийняла етнічних поляків з Маріуполя

Про це повідомляє Европейская правда з посиланням на заяву голови фонду Свобода і Демократія Міхала Дворчика Польському радіо.

За його словами, 50 поляків з Маріуполя отримали від польського уряду негативну відповідь.

МЗС Польщі наголошує, що евакуація поляків з Донбасу була одноразовою акцією – мова йшла про вивезення людей із зони військових дій.

Як пояснюють у зовнішньополітичному відомстві Польщі, Маріуполь не лежить у зоні безпосередніх воєнних дій.

"Активно про приїзд до Польщі клопоталися поляки з Маріуполя, міста, яке лежить біля лінії фронту. Натомість все залежатиме від того, як буде в Україні розвиватися ситуація. Якщо збройні дії посиляться і охоплять більші терени, ніж досі, ми повинні брати до уваги ймовірність того, що чергові групи українських поляків будуть намагатися втекти з цього регіону і знайти притулок у Польщі", - сказав Дворчик.

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Як повідомляв УНІАН, у січні міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетина не виключив можливості проведення ще однієї евакуації українців польського походження з Маріуполя в разі виникнення загрози їх життю.