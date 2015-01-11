Польща почала евакуацію із зони АТО громадян України польського походження

Представник МЗС Польщі Марцин Войцеховський під час брифінгу в неділю повідомив, що з охоплених збройним конфліктом територій вдалося вивезти в Харків 162 людей, які мають так звану "Карту поляка" або іншим чином можуть довести своє польське походження, передає Радіо Свобода.

Після оформлення необхідних документів ці люди будуть перевезені до Польщі.

«Ми зробимо все можливе, щоб цей останній етап операції був якомога більш комфортним та злагодженим. Деталі однак будуть повідомлені вже після перевезення. Усе повинно закінчитися протягом декількох днів», - заявив Войцеховський.

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Операція здійснюється таємно, але за тісної співпраці з українською стороною, яка, як сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Конрад Павлик, що перебуває в Харкові, надає всіляку допомогу полякам.

«Всі евакуйовані розміщені в одному з харківських готелів, забезпечені триразовим харчуванням, їм надається консульська допомога. Точного місця перебування ми не розкриваємо», - заявив Конрад Павлик.

За неофіційною інформацією, етнічні поляки будуть перевезені до Польщі військовим літаком.

Водночас, голова МЗС України Павло Клімкін повідомляє про евакуацію 175 українців польського походження із зони проведення АТО.

"Допомогли польським друзям у їхній черговій гуманітарній акції: 175 українців польського походження з Донбасу наступні місяці будуть гостювати в Польщі", - зазначив він у Твіттері.

"Будемо і надалі спільними зусиллями повертати мир на Донбас, щоб ці люди змогли повернутися до своїх домівок", - додав Клімкін.

За інформацією "Польського радіо", евакуація етнічних поляків - громадян України з контрольованих бойовиками територій почалася в суботу і повинна охопити понад 200 осіб.

"Евакуйовані особи польського походження, які прийняли рішення про виїзд, за інформацією, яку отримало "Польське радіо", повинні доїхати автобусами до Харкова. Там почнеться другий етап операції евакуації. Люди їдуть із двох міст на Донбасі. Подробиці угоди не розголошуються, враховуючи безпеку евакуйованих", - сказано в повідомленні.

Як зазначає Українська правда, раніше прем'єр-міністр Польщі Єва Копач заявила, що польський уряд хоче евакуювати з Донбасу 195 етнічних поляків, із яких 156 уже підтвердили намір переїхати у Республіку Польща.