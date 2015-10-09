Семенченко розповів, з ким Україна має домовлятися для протистояння Путіну

"Потрібно брати ті країни у союзники, які першими постраждають після атаки Путіна. Потрібно розмовляти з поляками, прибалтами, і оскільки дипломатія не звертає на це уваги, то це робитимуть депутати", - сказав депутат від "Самопомочі" Семен Семенченко в ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "2+2", передає ТСН.

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Депутат вважає, що Україна неправильно зробила, коли відмовилася від посередництва Польщі на переговорах по урегулюванню конфлікту на Донбасі, яке запропонував польський президент Анджей Дуда. Але, за словами Семена Семенченка, від співпраці з Польщею відмовився не президент Петро Порошенко, на цьому настояла канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда не вважає існуючий "нормандський формат" переговорів із врегулювання ситуації на Донбасі в достатній мірі ефективним. Він хотів обговорити з українською владою можливості залучення до вирішення ситуації США та більшої кількості країн ЄС, включно з Польщею.