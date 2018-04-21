Про роль лайна в українській політиці

Українська політика – лайно. Це розуміють майже всі. Але у вівторок у тому, що це настільки натурально, могли переконатися журналісти й випадкові перехожі в самому центрі столиці.

Група молодих людей дала прес-конференцію про те, що вони, мовляв, якийсь час були учасниками акції партії “Пора” в наметовому містечку, а їм за це банально не заплатили. Мовляв, погані хлопці, ті, хто не заплатив, обдурюють молодь, вселяють у неї розчарування та зневіру.

Опустимо можливі сентенції стосовно того, чи могло тут пахнути якоюсь вірою в ідеали, якщо молоді люди справді приходять в наметове містечко за гроші.

Опустимо міркування щодо того, хто в цій ситуації правий. Теоретично може справді бути так, що “пористи” гроші обіцяли, але “кинули”. Але з не меншою, якщо не більшою імовірністю можна сказати, що молоді люди свідомо оббріхують “Пору”.

Але цікавіше те, що було далі.

Один з учасників прес-конференції – симпатичний юнак у модному костюмі, вийшов на вулицю. Вірніше, на площу – Європейську. До нього підбіг незнайомець і вилив на нього відро лайна. Так, справжнього лайна, що мало рідку консистенцію і виразний запах.

Якби потерпілий, вірніше, облитий юнак, був досвідченим політиком, він, очевидно, відбувся б якимось жартом, перевів стрілки на поливальників, та й ретирувався. Наш же юнак пішов до телекамер і почав роздавати інтерв’ю. Добрих півгодини він стояв перед камерами та фотоапаратами й просторікував про те, як негарно роблять ті, хто полив його лайном.

Потім він почав ганятись за іншими молодими людьми, очевидно, “пористами”, намагаючись обійняти їх. Ті втікали від нього, бо якось не дуже випадає обійматися з людиною, від якої сильно пахне.

У такому вигляді облитий з ніг до голови лайном, з натуральним запахом, він роздав безліч інтерв’ю, попозував перед усіма телекамерами.

А потім добросердечні люди витягли шланга, і хлопець почав мити свого модного піджака під прицілом тих же телекамер та фотоапаратів.

Ось така вона українська політика. Чесності, щирості та порядності в ній поки що небагато. Але лайно в ній натуральне.

Олександр Калениченко