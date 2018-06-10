Лужков як рупор потаємних бажань усіх російських політиків?

Сьогодні Служба безпеки України заборонила меру Москви Юрію Лужкову в`їзд на територію нашої держави. 10 травня у Сімферопольському аеропорту московському меру, відомому своїми антиукраїнськими заявами, співробітники СБУ вручили письмове попередження щодо недопущення протиправних дій. 11 травня, виступаючи у Севастополі на концерті з нагоди 225-ї річниці російського флоту, Лужков заявив, що питання про Севастополь «залишилося невирішеним». Він закликав російське керівництво переглянути Договір про дружбу з Україною. Російський діяч заявив, що Росія має вийти з договору про дружбу, щоб таким чином отримати можливість “знову порушити питання Севастополя”. Заяву Лужкова коментують українські політики та експерти.

Олесь Доній, народний депутат України, НУ–НС:

ЗАЯВИ ЛУЖКОВА – ПОТАЄМНІ БАЖАННЯ УСІХ РОСІЙСЬКИХ ПОЛІТИКІВ

Ця чергова провокаційна заява Лужкова засвідчує, що в російських керівних колах досі не позбулися шовіністичних гасел щодо можливості панування над країнами пострадянського простору.

Навряд чи заяви Лужкова втіляться в реальність, але подібні висловлювання страшенно шкодять українсько-російським відносинам. Адже це спонукатиме українське середовище до несприйняття політики Росії щодо України.

Відповіді на такі шовіністичні заяви мають іти передусім не з боку України, а з боку російської влади. Росія повинна засвідчити, що вона прагне добросусідських і рівноправних відносин з Україною. І що заяви, які дозволив собі мер Москви, не відповідь позиції Російської Федерації. Надзвичайно прикро, що такої заяви не було з боку ні Держдуми, ні прем’єра, ні президента.

І відповідно, російська влада, дивлячись крізь пальці на такі провокації, дає ґрунтдля роздумів: а чи не відповідає це потаємним мріям і бажанням багатьох російських політиків, а не лише такого відвертого українофоба, яким є Лужков?

Якщо Україна хоче, аби була дотримана домовленість про виведення Чорноморського Флоту у 2017 році, то має вже зараз вимагати чіткого графіка його виведення.

Приємно, що МЗС України вже працює в цьому напрямку, і, безперечно, це одне з болючих, стратегічно важливих для України питань. Тобто поки російський флот залишатиметься на території України, можливість для дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Україні залишається.

Що бракує Україні? Це, безперечно, стратегічного плану щодо кримської проблематики… Коли виводитиметься ЧФ, то звільниться значна кількість робочих рук. І Україна уже зараза має дбати про перекваліфікацію персоналу, про побудову нових робочих місць.

За час незалежності України в Севастополі з’явилося десять російських вищих навчальних закладів. Водночас у цьому регіоні Україна не дбає про зміцнення освіти українською мовою.

Тобто це також може бути однією з проблем, адже через гуманітарну політику в ось таких, як Лужков, шовіністично налаштованих російських політиків, є багато важелів впливу на внутрішню українську ситуацію.

Мер Москви давно відзначається такою українофобською діяльністю в Криму і Севастополі. Саме через Лужкова відбувається фінансування багатьох російських програм... Тож мені якраз і не дивно, що він зробив таку заяву.

Те, що СБУ заборонила в’їзд Лужкову в Україну, – це дуже правильно… Мають бути чіткі дії української влади. І це показує позицію нашої держави, що вона не сприймає таких провокацій.

Але недостатньо самих заяв і заборони в’їзду, потрібна системна робота.

Кость Бондаренко, політолог:

СЛУХАТИ ЛУЖКОВА ВСЕ ОДНО, ЩО ЧЕРНОВЕЦЬКОГО

Юрій Лужков – є одним з вагомих російських політиків, але тільки одним із політиків, які зовсім не задають тон українсько-російським відносинам.

Це те саме, якби Черновецький поїхав у Москву, і почав говорити про двосторонні відносини... Наприклад, що Воронеж і Бєлгород потрібно приєднати до України. Чи було би це сприйнято серйозно в Росії? Гадаю, навряд.

На мою думку, наші відносини треба розглядати не виходячи з того, що каже той чи інший російський політик, а того, що каже Дмитро Медвєдєв і Володимир Путін. Якби такі заяви лунали від них, то можна було б бити на сполох...

А чому влада Росії не відреагувала на висловлювання Лужкова? Тому що він не є якимось показовим маркером…

Коли Лужков робить якісь заяви, інакше кажучи, смикає кота за вуса, то це спрямовано лише на російський електорат...

Гадаю, що СБУ правильно зробила, що заборонило Лужкову в’їзд на територію України. Його заява мала всі шанси, аби його оголосити персоною нон грата.

Левко Лук’яненко, народний депутат України, БЮТ:

РОСІЯ ХОЧЕ ВКРАСТИ ХОЧ КЛАПОТЬ УКРАЇНИ

У заяві Лужкова є один новий момент, про який раніше він не згадував… Він вигадав, начебто перехід Криму під законне володіння України в 1954 році не поширюється на місто Севастополь.

Його заява, по-перше, не відповідає дійсності і юридично неправильна, тому що йшло повернення усього Криму, Севастополь ніяких винятків не становив.

По-друге, заява Лужкова шкідлива і є проявом хижого російського імперіалізму, який ніяк не може змінити свій стиль. В Росії знають, що їхні претензії на територію України є безпідставні й незаконні. І думають собі, може, хоч по клаптю будемо красти.

Заборона Лужкову на в’їзд в Україну є законною і своєчасною… А може, і не своєчасною – мабуть, треба було ще раніше заборонити йому їхати до нас. Я дуже схвалюю рішення СБУ.

Що стосується подальших взаємин між Україною і Росією… Вважаю, що заява Лужкова – ще одне нагадування Україні, що російський військово-морський флот, який використовує нашу севастопольську бухту, небезпечний для незалежності України. Це є достатньою підставою про дострокову денонсацію договору щодо перебування російського Чорноморського флоту в Севастополі.

Володимир Яворівський, народний депутат України, БЮТ:

ЛУЖКОВУ ЗАЦІПИЛО ВІД НЕНАВИСТІ ДО УКРАЇНИ – ЦЕ ПСИХОЗ

Позиція Лужкова абсолютно зрозуміла… Це вже не політика, а політичне нахабство, навіть збочення.

Це ж треба, аби так Лужкову заціпило ненавистю до сусідньої держави! Це швидше якась клініка, психоз.

Мені дуже гірко, що це все пов’язується з новим президентом Росії. Позиція Путіна вже нікого не дивувала...

Лужков – все-таки мер столиці величезної держави, велика політична постать, а не працівник каналізації…

Мені імпонує, що Україна потроху стає на власну оборону. Мене дуже тішить, що СБУ заборонило Лужкову в’їзд в Україну. І я не бачу конфлікту між Росією і Україною, а тільки між бездарним політиком Лужковим і цілою державою.

Опитувала Ксеня Лесів