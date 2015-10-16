Шокін: немає підстав говорити про російський слід у розстрілі Небесної сотні

Про це він заявив в інтерв'ю газеті "Факти".

"Якщо ви пам'ятаєте, екс-глава СБУ Валентин Наливайченко в свій час заявляв, що, мовляв, якийсь російський чиновник взимку 2014 року перебував у Києві, віддавав команди силовикам стріляти по мітингувальникам. Я попросив Наливайченка надати нам хоч якісь документи, що підтверджують це. Досі їх немає. Тому зараз я не маю даних, що в розстрілі Небесної сотні є російський слід. З тих матеріалів, якими ми зараз володіємо, неможливо зробити такий висновок. Не тому, що ми не можемо або не хочемо довести, а тому що у нас просто сьогодні немає підстав про це говорити", - розповів генпрокурор.

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Нагадаємо, в річницю розстрілу на Майдані президент Петро Порошенко заявив, що, за інформацією СБУ, бійці спецпідрозділу "Альфа" дали свідчення про те, що помічник президента Росії Владислав Сурков керував організацією снайперських груп іноземців на Майдані.

Пізніше, в квітні був тоді главою СБУ Наливайченко підтвердив, що його служба володіє інформацією, що радник президента РФ Сурков приїздив в Україну під час дій силовиків проти активістів Евромайдана, проживав спільно з колишнім головою СБУ Олександром Якименко на одному з об'єктів СБУ, а також відвідував Адміністрацію президента.