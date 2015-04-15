Радник Путіна та високопосадові офіцери ФСБ були в Києві під час розстрілу Майдану - СБУ
Служба безпеки України володіє інформацією, що радник президента Росії Владислав Сурков приїжджав до України під час дій силовиків проти активістів Євромайдану.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання парламентського комітету з запобігання і протидії корупції повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко.
“Я чітко можу підтвердити, що в ті дні, коли найгостріші були дії проти Майдану, заїжджав (до України) громадянин Сурков, а також високопосадові офіцери ФСБ”, - сказав Наливайченко.
Він також підтвердив раніше озвучену Генеральною прокуратурою інформацію, що розстрілами на Майдані керував екс-президент Віктор Янукович.
Читайте такожНаливайченко: Коли за часів Януковича до Києва приїздила ФСБ, українців днями не впускали до приміщень СБУ
“Генеральний прокурор має повну інформацію, але ті матеріали, які є у нас, підтверджують висновок, про який говорить прокурор”, - зазначив Наливайченко.
Голова СБУ також повідомив депутатам, що громадянин Російської Федерації Сурков 20-21 лютого минулого року не лише перебував у Києві, але і проживав спільно з колишнім головою СБУ Олександром Якименком на одному з об'єктів СБУ, відвідував Адміністрацію президента, користувався спеціальним зв'язком.
Наливайченко зазначив, що немає жодної офіційної інформації ні по дипломатичним, ні по урядовим каналам, щоб Суркова офіційно запрошували в Україну.
У контексті цього, Наливайченко зазначив, що при розслідуванні злочинів проти активістів Майдану, треба розслідувати не тільки причетність до цього українських високопосадовців, а й високопосадовців з Російської Федерації.
Читайте такожСтрєлков звинуватив помічника Путіна Суркова в затяжній війні на Донбасі - ЗМІ
Як повідомляв УНІАН, 27 лютого голова СБУ Наливайченко заявив, що спецслужба розпочала розслідування щодо причетності Суркова до дестабілізації військово-політичної ситуації в Україні.
Він зазначив, що СБУ разом з Генпрокуратурою вивчила всі наявні матеріали щодо приїзду в Україну Суркова і трьох генералів ФСБ РФ у грудні 2013 року та січні 2014 року.
“На сьогодні ми говоримо, що в січні минулого року група російських генералів працювала у Службі безпеки і зустрічалась з найвищим керівництвом нашої держави... Всі групи координувалися саме громадянином РФ 1964 р.н. (Сурковим)”, - сказав Наливайченко.