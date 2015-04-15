Радник Путіна та високопосадові офіцери ФСБ були в Києві під час розстрілу Майдану - СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання парламентського комітету з запобігання і протидії корупції повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко.

“Я чітко можу підтвердити, що в ті дні, коли найгостріші були дії проти Майдану, заїжджав (до України) громадянин Сурков, а також високопосадові офіцери ФСБ”, - сказав Наливайченко.

Він також підтвердив раніше озвучену Генеральною прокуратурою інформацію, що розстрілами на Майдані керував екс-президент Віктор Янукович.

Читайте такожНаливайченко: Коли за часів Януковича до Києва приїздила ФСБ, українців днями не впускали до приміщень СБУ

“Генеральний прокурор має повну інформацію, але ті матеріали, які є у нас, підтверджують висновок, про який говорить прокурор”, - зазначив Наливайченко.

Голова СБУ також повідомив депутатам, що громадянин Російської Федерації Сурков 20-21 лютого минулого року не лише перебував у Києві, але і проживав спільно з колишнім головою СБУ Олександром Якименком на одному з об'єктів СБУ, відвідував Адміністрацію президента, користувався спеціальним зв'язком.

Наливайченко зазначив, що немає жодної офіційної інформації ні по дипломатичним, ні по урядовим каналам, щоб Суркова офіційно запрошували в Україну.

У контексті цього, Наливайченко зазначив, що при розслідуванні злочинів проти активістів Майдану, треба розслідувати не тільки причетність до цього українських високопосадовців, а й високопосадовців з Російської Федерації.

Читайте такожСтрєлков звинуватив помічника Путіна Суркова в затяжній війні на Донбасі - ЗМІ

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого голова СБУ Наливайченко заявив, що спецслужба розпочала розслідування щодо причетності Суркова до дестабілізації військово-політичної ситуації в Україні.

Він зазначив, що СБУ разом з Генпрокуратурою вивчила всі наявні матеріали щодо приїзду в Україну Суркова і трьох генералів ФСБ РФ у грудні 2013 року та січні 2014 року.

“На сьогодні ми говоримо, що в січні минулого року група російських генералів працювала у Службі безпеки і зустрічалась з найвищим керівництвом нашої держави... Всі групи координувалися саме громадянином РФ 1964 р.н. (Сурковим)”, - сказав Наливайченко.