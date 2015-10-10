Харківський облвиборчком законно відмовив "Опоблоку" у реєстрації списку кандидатів до облради - ЦВК

23:11, 10 жовтня 2015
Політика
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Харківська обласна виборча комісія відмовила у реєстрації кандидатам у депутати Харківської обласної ради від місцевої організації партії "Опозиційний блок" на законних підставах.

фото: УНИАН

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови центральної виборчої комісії Андрій Магера.

"Нагадаю, що грошова застава з рахунку цієї організації не сплачувалась на рахунок Харківської обласної виборчої комісії безготівковим шляхом. Кошти були сплачені на рахунок ТВК іншим суб'єктом - фізичною особою, хоча і керівником місцевої організації цієї партії. Відтак, поділяю правову позицію ТВК, що була відсутня грошова застава в розумінні статті 44 Закону України "Про місцеві вибори". До речі, це лише одна з п'яти підстав, з яких була прийнята мотивована постанова ТВК про відмову у реєстрації кандидатів", - зазначив він.

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Магера висловив жаль, що ЦВК "безпідставно скасувала відповідну постанову ТВК і припинила достроково повноваження усього складу Харківської обласної виборчої комісії".

"Голосував проти проекту постанови ЦВК з цього питання і виклав окрему думку до протоколу засідання Центральної виборчої комісії 9 жовтня 2015 року, оскільки вважаю прийняте рішення помилковим", - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, учора, 9 жовтня ЦВК розпустила Харківську обласну територіальну виборчу комісію через начебто незаконну відмову в реєстрації списку "Опоблоку" до Харківської облради. Також ЦВК вирішив сформувати до 12 жовтня нову обласну виборчу комісію та зобов’язав нову комісію зареєструвати список кандидатів від "Опоблоку".

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