У Харкові затримали одного з учасників нападу на будинок Добкіна та конфлікту в будівлі міськради

Про це повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

За інформацією міліції, сьогодні, 25 вересня, в рамках розслідування кримінального провадження було затримано 21-річного харків’янина Дмитра Олійника, слідчим Харківського міського управління йому повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення передбаченого ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Слідчі дії тривають.

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У міліції додали, що зараз слідчі готують матеріали щодо Олійника для направлення в суд з метою обрання йому міри запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня у Харкові близько 100 невідомих кидали димові шашки біля будинку народного депутата Добкіна, а також пошкодили ворота.

Крім того, близько 12:00 надійшло повідомлення, що декілька молодиків в масках зайшли в приміщення Харківської міської ради. Працівники міліції разом із бійцями "Східного корпусу" припинили їх дрібні хуліганські дії.

Дії невідомих попередньої були кваліфіковані за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) та ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.