Жебрівський передумав просити скасування виборів у Маріуполі

Про це йдеться у його заяві з приводу проведення виборів у Маріуполі, розміщеній на сайті Донецької обласної держадміністрації.

Він зазначив, що "є чимало питань правового характеру до рішень маріупольської ТВК". "Вони стосуються розташування комісії на території приватної компанії, яка виставляє свого кандидата на посаду міського голови, друку бюлетенів цією ж компанією. Скасування таких рішень належить до компетенції ЦВК або суду", - додав Жебрівський.

За його інформацією, сьогодні до 12 години завершився друк виборчих бюлетенів, і вони будуть розвезені на дільниці. "Якщо політичні сили, кандидати на посаду міського голови Маріуполя не погоджуються з рішеннями ТВК, вони можуть оскаржити їх у судовому порядку", - йдеться в заяві.

Жебрівський зазначає, що залишилося питання безпеки як під час проведення агітаційної кампанії, так і в день голосування 25 жовтня. "Забезпечити громадський порядок - це обов’язок Донецької обласної ВЦА, на якому вона сконцентрувала свою увагу та діяльність", - підкреслив він.

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Водночас, голова Донецької обласної ВЦА зауважив, що після обстрілів житлового будинку з гранатомета, що сталися дві доби тому, постало питання про можливе скасування виборів у Маріуполі. "На щастя, за останню добу суттєвих порушень безпеки в місті не зафіксовано. Безумовно, був факт присутності в будинку типографії, де друкуються бюлетені, представників одного з добровольчих батальйонів. Наголошую, що вони були без зброї та не втручалися у виборчий процес. Після проведення роз’яснювальної роботи добровольці відійшли, і на сьогодні спостерігати за процесом біля приміщення ТВК залишився один представник як приватна особа", - відзначив Жербівський.

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Так, він повідомив, що "Донецька облдержадміністрація на сьогодні не бачить законних підстав, якраз в частині безпеки, для звернення в ЦВК з пропозицією про скасування виборів у Маріуполі".

При цьому, органи внутрішніх справ, Національна гвардія, міліцейські підрозділи, СБУ приведені в підвищений стан готовості. Правоохоронці несуть цілодобове патрулювання, щоб убезпечити громадян від проявів агресії, порушень громадського порядку та виборчого законодавства, йдеться у заяві.

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"В місті вже фіксуються випадки підкупу виборців, зокрема факти роздачі продуктових пайків. Усі вони задокументовані, а порушники будуть притягнені до відповідальності", - додав Жебрівський.

Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі вже зафіксовано 63 звернення про порушення у ході виборчої кампанії.

Зокрема, 9 жовтня до Головного управління МВС України в Донецькій області надійшла заява від голови Маріупольської виборчої комісії про навмисне знищення електронної бази даних.

16 жовтня учасники акції протесту заблокували вихід з робочого приміщення Маріупольської міської виборчої комісії.

17 жовтня до міліції надійшло декілька повідомлень про бійки у приміщенні, де базується комісія.

Крім того, вранці 19 жовтня у Маріуполі невідомі обстріляли будинок з гранатомета.

Пізніше голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський припустив, що місцеві вибори у Маріуполі Донецької області можуть бути скасовані.