Обстріляна з гранатомета квартира в Маріуполі належала членові КПУ

Про це повідомила прес-служба КПУ.

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Відзначається, що граната влучила у вікно квартири на 3-му поверсі п'ятиповерхового будинку в Приморському районі, неподалік від Управління МВС України в Донецькій області і потрапила в шафу, заповнений домашніми речей і посудом.

Як повідомлялося, 19 жовтня в Маріуполі невідомі обстріляли будинок з гранатомета.На місці події біля будинку правоохоронці виявили використаний протитанковий гранатомет і ще один - в стані боєготовності. При цьому будівлю пошкоджено, але постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше Рада офіційно заборонила пропаганду комунізму та нацизму в Україні. Згідно з прийнятим законом, вся символіка і пропаганда нацизму, націонал-соціалізму, цих цінностей, будь-яка діяльність нацистських, фашистських угруповань в Україні заборонені.