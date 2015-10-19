Обстріляна з гранатомета квартира в Маріуполі належала членові КПУ
Власник житла - перший секретар Приморського районного комітету Компартії України Олексій Кривунь.
Про це повідомила прес-служба КПУ.
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Відзначається, що граната влучила у вікно квартири на 3-му поверсі п'ятиповерхового будинку в Приморському районі, неподалік від Управління МВС України в Донецькій області і потрапила в шафу, заповнений домашніми речей і посудом.
Як повідомлялося, 19 жовтня в Маріуполі невідомі обстріляли будинок з гранатомета.На місці події біля будинку правоохоронці виявили використаний протитанковий гранатомет і ще один - в стані боєготовності. При цьому будівлю пошкоджено, але постраждалих немає.
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