Жеки – розігнати, депутатів з повіями – виселити за межі Києва...

Топ-п’ятірка найприкольніших кандидатів у мери столиці

Короткотривалість кампанії позачергових виборів у Києві, безпрецедентна кількість кандидатів у мери зумовили прагнення учасників столичних перегонів за будь-яку ціну виділитися у натовпі конкурентів. Загубишся серед колег – виборець не помітить і не проголосує. Свідомо чи несвідомо, але не тільки технічні кандидати та всілякі „міські божевільні”, але навіть цілком респектабельні політики вдалися до тих прийомів піару, які в просторіччі прийнято називати „приколами”. Справді, Володимир Жириновський, Анджей Леппер, Юрій Лужков довели, що напівблазенські технології „приколів” на постсоціалістичному просторі працюють доволі ефективно.

Щоб визначити п’ятірку „найприкольніших” кандидатів у мери Києва, ми провели опитування експертів, які займаються проблематикою суспільних комунікацій, попросивши обґрунтувати свій „ранжир”.

Одразу зазначимо: чинного мера Леоніда Черновецького експерти беззаперечно вивели поза конкурс, сказавши, що буквально будь-яким своїм реченням він побиває в даному жанрі всіх вітчизняних політиків. Їм усім – до Льоні, як до космосу!

Перше місце експерти віддали телепродюсеру Єгору Бенкендорфу, чий похід на мерське крісло сам по собі нагадує суцільний прикол. Піарників підкорила кричуща ідея Єгора виселити за межі Києва депутатів і повій. Мовляв, нехай знайдуть там спільну мову, обміняються досвідом... Ще він хоче, аби київські проститутки сплачували податки. Тепер на Окружній кандидатові в мери хоч і не з’являйся.

На другому місці, за оцінками експертів – красунчик-юрист Микола Катеринчук. Колишній герой Помаранчевої революції, якого нині сильно підозрюють у підіграванні Черновецькому, сміливо пообіцяв зробити увесь центр Києва пішохідним після... винесення будов парламенту, уряду, міністерств та відомств на околиці міста. А що, був же такий випадок, коли в Єгипті цілу піраміду розібрали по блоках, перевезли на кораблях по Нілу й установили на новому місці. То чому ми купол ВР не подужаємо відтранспортувати на Троєщину? Та й наші тихі спальні райони давно пора розворушити кавалькадами шикарних автомобілів урядовців та депутатів. Бо надто вже сонні. А ще, нічтоже сумняшеся, Катеринчук пообіцяв за п’ять років ліквідувати в столиці чергу на житло й прокласти аж десять нових ліній метро... Ну а обіцянка Катеринчука заставити все місто сучасними біотуалетами дало підступним гострословам підставу для заголовків типу „Майже по Гашеку: перемога Катеринчука на виборах у Києві витікає із вбиралень”.

Третє місце „по приколу” експерти віддали доблесному бютівцю Олександру Турчинову. Особливо вразила фахівців непересічна ідея Олександра Валентиновича розігнати геть усі столичні жеки. Як зазначили експерти, маємо той випадок, коли протилежності сходяться. Ліквідацію жеків уже спробував здійснити мер Харкова Михайло Добкін , „регіонал”, непримиренний політичний опонент бютівців. Михайло Маркович здобув репутацію неабиякого „приколіста” після широкого показу в Інтернеті суперкомічного ролика про те, як Добкін записував свій агітаційний виступ. Щоправда, нічого доброго з розгону харківських жеків не вийшло. Додзвонитися до комунального підприємства "Житлокомсервіс", яке прийшло на заміну жекам, неможливо, а якщо й виходить, то це не гарантує доброго результату. У процесі реформи персонал жеків був звільнений, а філії "Житлокомсервісу" укомплектувати кадрами поки не можуть. А ще в новому підприємстві часто називають таку ціну за необхідну послугу, що жителі воліють самостійно шукати сантехніка або слюсаря.

Як неабиякий прикол була сприйнята обіцянка Турчинова та його шефині Юлії Тимошенко надати киянам пакет соціальних гарантій, який передбачає фінансування на суму близько 5 млрд. грн. Уже не тільки спеціалісти, але й прості кияни затямили собі, що інфляція, яка розкручується після подібних фінансових вливань, з лихвою з’їдає потім всі соціальні виплати.

Ну й непогано приколовся Турчинов, запропонувавши заманливий „розмін” Віталію Кличку: боксер відмовляється від балотування на мера, натомість отримує гарантоване місце заступника в адміністрації самого Турчинова – з питань фізкультури, спорту та підготовки до Євро-2012. Прикол полягає в тому, що у Кличка рейтинг мало не втричі вищий.

На четвертому місці, згідно з оцінками експертів, „регіонал” Василь Горбаль, який просто підкорив публіку чудовою ідеєю висунути кандидатом у мери Києва від ПР боксера-важковаговика Володимира Вірчіса. „Якщо ми хочемо перемогти Кличка, то в даному випадку ми не витрачаємося на креатив, ми серйозно економимо на штабі”, пояснив Горбаль. А далі все просто: проводиться бій між двома боксерами, хто переміг, той і мер.

У підсумку ПР висунула кандидатом у мери все-таки самого Горбаля, але ніякого бажання битися на рингу з Кличком він не виявив. Тепер у нього з’явилися зовсім інші, менш жорстокі та більш культурні ідеї.

Наприклад, профінансувати реставраційні роботи будинку в передмісті Парижа, де жив видатний російський філософ Микола Бердяєв. І добитися, щоб одну з вулиць Києва назвали іменем знаменитого киянина. Експерти підказують новоспеченому інтелектуалу Горбалю ще одну точку прикладення зусиль: все дитинство майбутній філософ Бердяєв провів у селі Обухів Київської області, у маєтку батька. Може, і там, в Обухові, щось відремонтувати або переназвати?

Нарешті, п’яте місце експертна думка присудила представникові блоку Литвина Віктору Пилипишину. Цей діяч гордо відкинув ниці думки про підкуп виборця гречкою. Зате огірки й помідори... Далі – без слів.

Микола Писарчук