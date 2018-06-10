Жеки – розігнати, депутатів з повіями – виселити за межі Києва...
Черновецького експерти вивели поза конкурс: він будь-яким своїм реченням побиває всіх вітчизняних політиків. Їм усім – до Льоні, як до космосу!.. Топ-5 найприкольніших кандидатів у мери столиці
Топ-п’ятірка найприкольніших кандидатів у мери столиці
Короткотривалість кампанії позачергових виборів у Києві, безпрецедентна кількість кандидатів у мери зумовили прагнення учасників столичних перегонів за будь-яку ціну виділитися у натовпі конкурентів. Загубишся серед колег – виборець не помітить і не проголосує. Свідомо чи несвідомо, але не тільки технічні кандидати та всілякі „міські божевільні”, але навіть цілком респектабельні політики вдалися до тих прийомів піару, які в просторіччі прийнято називати „приколами”. Справді, Володимир Жириновський, Анджей Леппер, Юрій Лужков довели, що напівблазенські технології „приколів” на постсоціалістичному просторі працюють доволі ефективно.
Щоб визначити п’ятірку „найприкольніших” кандидатів у мери Києва, ми провели опитування експертів, які займаються проблематикою суспільних комунікацій, попросивши обґрунтувати свій „ранжир”.
|Єгор Бенкендорф
Перше місце експерти віддали телепродюсеру Єгору Бенкендорфу, чий похід на мерське крісло сам по собі нагадує суцільний прикол. Піарників підкорила кричуща ідея Єгора виселити за межі Києва депутатів і повій. Мовляв, нехай знайдуть там спільну мову, обміняються досвідом... Ще він хоче, аби київські проститутки сплачували податки. Тепер на Окружній кандидатові в мери хоч і не з’являйся.
|Микола Катеринчук
|Олександр Турчинов
Як неабиякий прикол була сприйнята обіцянка Турчинова та його шефині Юлії Тимошенко надати киянам пакет соціальних гарантій, який передбачає фінансування на суму близько 5 млрд. грн. Уже не тільки спеціалісти, але й прості кияни затямили собі, що інфляція, яка розкручується після подібних фінансових вливань, з лихвою з’їдає потім всі соціальні виплати.
Ну й непогано приколовся Турчинов, запропонувавши заманливий „розмін” Віталію Кличку: боксер відмовляється від балотування на мера, натомість отримує гарантоване місце заступника в адміністрації самого Турчинова – з питань фізкультури, спорту та підготовки до Євро-2012. Прикол полягає в тому, що у Кличка рейтинг мало не втричі вищий.
|Василь Горбаль
У підсумку ПР висунула кандидатом у мери все-таки самого Горбаля, але ніякого бажання битися на рингу з Кличком він не виявив. Тепер у нього з’явилися зовсім інші, менш жорстокі та більш культурні ідеї.
Наприклад, профінансувати реставраційні роботи будинку в передмісті Парижа, де жив видатний російський філософ Микола Бердяєв. І добитися, щоб одну з вулиць Києва назвали іменем знаменитого киянина. Експерти підказують новоспеченому інтелектуалу Горбалю ще одну точку прикладення зусиль: все дитинство майбутній філософ Бердяєв провів у селі Обухів Київської області, у маєтку батька. Може, і там, в Обухові, щось відремонтувати або переназвати?
Нарешті, п’яте місце експертна думка присудила представникові блоку Литвина Віктору Пилипишину. Цей діяч гордо відкинув ниці думки про підкуп виборця гречкою. Зате огірки й помідори... Далі – без слів.
Микола Писарчук