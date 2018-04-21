Президент України про розпуск парламенту, компроміси та ультиматуми

Ющенко не виключає розпуску парламенту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає розпуску Верховної Ради України, хоча це і принесе додаткову конфронтацію. Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю провідним інформаційним агентствам і телеканалам України.

Президент вважає, що існують різні варіанти розвитку подій у нинішній політичній ситуації, зокрема, розпуск парламенту або формування іншої коаліції.

Так, сказав В.ЮЩЕНКО, є два способи вирішення проблем у Верховній Раді – злагода або розпуск законодавчого органу. Президент сказав, що не відкидає варіант розпуску: “Він принесе додаткову конфронтацію, але як відповідь може існувати”.

Ще один вихід із ситуації – формування іншої коаліції, “яка б дала відповіді на всі політичні виклики”, - сказав Президент. Як повідомив В.ЮЩЕНКО, “переговори у цьому напрямку йдуть, є прогрес, але він поки що недостатній, щоб зняти усі питання”.

Водночас В.ЮЩЕНКО наголосив, що при будь-якому варіанті розвитку подій “призначення керівників силового блоку виводиться із дискусії, оскільки це право залишається за Президентом”. Призначення керівників МВС, Міністерства оборони, МЗС, Генеральної прокуратури, СБУ – це “ініціативи, які повинні йти виключно від Президента”, - заявив В.ЮЩЕНКО.

Ющенко сподівається на супер-компроміс

“Круглий стіл” для обговорення політичної ситуації відбудеться завтра, лише якщо чітко буде визначено його регламент. Про це сказав Віктор ЮЩЕНКО в інтерв’ю провідним інформагентствам і телеканалам країни.

Глава держави висловив переконання, що відповіді на всі питання можна знайти лише у процесі переговорів, тому “круглий стіл“ він вважає “єдиною можливою формою пошуку компромісу”.

Як сказав В.ЮЩЕНКО, за таким столом можна буде знайти такий компроміс, який два місяці тому ніхто й уявити не міг.

За словами Президента, він не виключає, що такий “круглий стіл” відбудеться завтра, але “не хотілося б починати справу, якщо не сформовано регламент “столу”.

В.ЮЩЕНКО заявив, що сьогодні вранці отримав пропозиції по регламенту “круглого столу” і щодо позицій політичних сил.

Президент ще раз підкреслив, що, на його переконання, у цьому “круглому столі” мають взяти участь не лише політичні сили, уряд, Секретаріат і сам глава держави, а й громадські організації та авторитетні люди України.

“Не думаю, що нам треба ховатися”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ повідомив на засіданні парламенту, що 26 липня о 14.00 у Маріїнському палаці у Києві лідери провідних політичних сил і Президент України В.ЮЩЕНКО проведуть “круглий стіл”.

Сьогодні у прес-службі Президента повідомили, що у сьогоднішньому графіку глави держави не передбачено його участі у проанонсованому представниками Верховної Ради “круглому столі” в Маріїнському палаці.

Ющенко застерігає ВР від узурпації влади

Президент України Віктор ЮЩЕНКО розцінюватиме як шлях до узурпації влади, якщо судді Конституційного Суду України від Верховної Ради України будуть призначені виключно за квотою парламентської більшості.

Глава держави висловив переконання, що зараз доля Конституційного Суду України залежить саме від Верховної Ради України. В.ЮЩЕНКО наголосив на тому, що він свій конституційний обов’язок по внесенню кандидатур на посади суддів КС давно виконав, внісши три кандидатури (що було закріплено відповідними указами глави держави від 14 листопада 2005 року).

Водночас Президент заявив, що категорично відкидає можливі дискусії, що для вирішення проблем він повинен повторно внести ці кандидатури. В.ЮЩЕНКО заявив, що не подаватиме їх повторно, оскільки свого рішення не змінював.

Крім того, сьогодні на брифінгу у Секретаріаті Президента перший заступник глави Секретаріату Іван ВАСЮНИК заявив: «Президент України вважає, що спроби обговорювати, а тим більше реалізувати схему, за якою від імені ВР буде призначено п’ять суддів Конституційного Суду виключно за квотою більшості, Президент України буде розцінювати як ще один крок до узурпації влади Верховною Радою, як крок до ігнорування волевиявлення українського народу».

За його словами, оскільки парламент, відповідно до політичних уподобань, представляє весь український народ, то і в Конституційному Суді від Верховної Ради повинні бути представлені особи, які уповноважені всіма політичними силами парламенту.

При цьому І.ВАСЮНИК наголосив, що на сьогодні у КС працюють три судді, які були призначені ще попереднім Президентом Леонідом КУЧМОЮ, і ще три судді, які вже були призначені Президентом В.ЮЩЕНКОМ. «Мова не йде про призначення суддів КС персонально від того чи іншого Президента, мова йде, що ці судді призначаються від інституту Президента, і це є принципово», - наголосив І.ВАСЮНИК.

ВР змушена буде виконати рішення про розпуск парламенту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що Верховна Рада України змушена буде виконати Указ Президента про її розпуск, якщо він його підпише.

“Указ виконають, - сказав Президент. - Я не дозволю будь-кому, починаючи із себе, порушувати Конституцію”.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня ввечері у зверненні до українського народу на Першому національному каналі голова ВР Олександр МОРОЗ заявив, що Верховна Рада не підкориться незаконному указу Президента України про розпуск парламенту. Він висловив упевненість, що у Президента немає підстав для розпуску парламенту.

Президент заявляє, що на ультиматуми реагувати не буде

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що на ультиматуми реагувати не буде. Зокрема, коментуючи останні виступи ряду політичних лідерів і телезвернення голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА (від 24 липня), Президент заявив, що вважає неприпустимим апелювання до громади і вулиці задля вирішення політичних проблем. “Я вимагаю одного – керуватися виключно законом”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Відповідно, заявив Президент, “не варто навіть входити в дискусії з темою про можливе застосування в Україні силового варіанту”.

“Є один шлях – сідати за стіл переговорів, а на ультиматуми я реагувати не буду”, - сказав В.ЮЩЕНКО і заявив, що всім політичним силам слід відмовитись від “формування ілюзії тиску на Президента”.

А тих, хто веде мову про застосування сили, Президент попередив: “Слід пам’ятати, хто посіє вітер, матиме жнива з бурі”. “На дію завжди буде протидія, тому останнє, до чого треба апелювати – до громадян, аби захистити демократію”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Політреформа внесла до Конституції України велику алогічність

Президент України вважає, що політреформа внесла до Конституції України велику алогічність.

За його словами, існують нові положення, в рамках яких відбувся перерозподіл повноважень між парламентом, Президентом, урядом, але немає законів, які б прописували їх формат застосування і реалізації на практиці. Крім того, у Основному Законі немає цілих розділів, які можуть регулювати загальнодержавну діяльність, зауважив В.ЮЩЕНКО.

“Країна повернута в хаос, коли одна гілка влади відчуває, що це вже не її конституційні повноваження, інша ще не отримала відповідних регламентів і процедур, багато питань, по суті, перебувають в очікуванні конституційної розв’язки”, - зазначив Президент. Він висловив переконання, що “методом рішень подібного типу протиріч повинна бути консолідована позиція демократичних сил України”. Він уточнив, що ці сили повинні провести публічні узгодження змін, доповнень або формування нового тексту Конституції”.

Глава держави також зауважив, що через зміни у Конституції існує очевидна диспропорція в прийнятті рішень, як, наприклад, формування силового блоку. Також Президент нагадав про такі суперечливі положення Конституції як загального нагляду прокуратури, імперативний мандат.

”Я не піднімаю ці теми, які говорять лише про одне: що скоріше, після того, як будуть сформовані основи коаліційної політики, тема проведення поглиблення конституційної реформи буде на порядку денному”, - наголосив Президент.