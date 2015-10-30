Філатов звинуватив "Опоблок" у реваншизмі та ненажерності (відео)

Всі виступи депутатів від "Опозиційного блоку", які "не вірять" в агресію Путіна проти України, підтверджують ненаситність цих людей, повідомляє ТСН.ua з посиланням на заяву народного депутата і кандидата в мери Дніпропетровська Бориса Філатова в ефірі ток-шоу "Право на владу" .

"Якщо б вони не були ненаситними, то вони нормально провели б вибори в Маріуполі і отримали б свої 60-70%. Але вони не можуть "нажертися", тому їм треба не 60, а 97%. Їм потрібен тотальний контроль у виборчих комісіях, їм треба загнати металургійні заводи під загрозою звільнення", - сказав він.

Борис Філатов попередив Адміністрацію президента Петра Порошенка, що з "Опозиційним блоком" не може бути жодних домовленостей.

"А потім вони з перевернутими очима в прямому ефірі кажуть: "Так влада ж винна!". Їх треба привести до тями! Нехай "розумники" з Адміністрації президента один раз і на все життя собі на носі зарубають: з ними не може бути ніяких кулуарних домовленостей і "візантійщини", вони повинні сидіти у в'язниці", - заявив нардеп.

Читайте такожВиборчі дільниці у Красноармійську та Маріуполі не відкрились

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня не відбулося голосування на місцевих виборах у Маріуполі та Красноармійську Донецької області.

Зокрема, Маріупольський міськвиборчком відмовився приймати виборчі бюлетені, надруковані у друкарні газети "Приазовский рабочий". Таке рішення було прийнято через знайдені розірвані бюлетені, а також помилки в них.

Водночас голова ЦВК Михайло Охендовський заявив про системну протизаконну бездіяльність окремих членів Маріупольської міської та Красноармійської міської виборчих комісій, які відмовилися передати виборчі бюлетені 213 дільничним виборчим комісіям у Маріуполі та 37 ДВК - у Красноармійську.

Перший заступник голови фракції "БПП" Ігор Кононенко заявив, що Верховна Рада на початку листопада ухвалить закон, який дозволить провести вибори в Маріуполі та інших містах 15 листопада.

26 жовтня Рада коаліції не змогла домовитися щодо виборів у Маріуполі та Красноармійську. Голова фракції партії "БПП" Луценко заявив, що депутати від коаліції мають різні позиції у питанні призначення дати виборів у цих містах, а потрібен консенсус.