Філатов запропонував демократичним силам об’єднати зусилля проти реваншу екс-"регіоналів" у Дніпропетровську

Відповідну заяву він зробив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"35% виборців міста Дніпропетровська проголосувало а мене, у той час як наші політичні союзники з демократичних партій на цих доленосних для країни виборах фактично отримали сукупно 10% відсотків голосів. Тому я закликаю наших політичних союзників у другому турів виборів мера Дніпропетровська об’єднати зусилля і подаю їм руку", – заявив Філатов.

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Політик запропонував на наступному пленарному тижні провести в парламенті консультації між фракціями демократичних партій та укласти політичний документ – меморандум про об’єднання зусиль.

"Давайте об’єднуватися не навколо Філатова, а навколо програмних, світоглядних речей. Ми повинні дати реваншистам останній бій", – додав він.

Відповідаючи на запитання ведучого про те, чи готові вони підтримати проєвропейські сили в Дніпропетровську, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко та представник БПП Вадим Денисенко висловили згоду. Разом з тим заступник голови фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв заявив, що "Самопоміч" підтримує кандидата від УКРОПу Євгена Тєрєхова на посаду міського голови Павлограда і вважає його найкращим вибором для міста. А от Філатова, за його словами, партія готова підтримати у разі, якщо буде досягнуто взаєморозуміння стосовно того, як він на посаді міського голови буде забезпечувати відкритість мерії, відкритість видатків Дніпропетровська та відкритість операцій із землею.

У свою чергу, Філатов підтвердив, що готовий обговорювати свою програму дій як із "Самопоміччю", так і з іншими демократичними партіями.