Охендовський заперечує провину ЦВК у зриві виборів у Маріуполі

Таку думку він висловив в інтерв'ю програмі "Лівий берег із Сонею Кошкіною".

"Якщо говорити про Маріуполь, та й узагалі про ці місцеві, то заслуга ЦВК у тому, що законність всюди завжди відновлювалася своєчасно. ЦВК - не правоохоронний орган, на жаль, вона не має інструментів реагування на злочинну бездіяльність окремих членів ТВК. Спецназу ЦВК поки що не існує", - зазначив Охендовський, коментуючи ситуацію, яка склалася у виборчкомі Маріуполя в день голосування.

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Уже постфактум ми перевіряли, чому дійсно було обрано саме цю друкарню. Отже, ця друкарня є найбільшою і - за наявною у нас інформацією - єдина в місті Маріуполі здатна надрукувати відповідний наклад у ті терміни, які передбачено законом. Тираж - 700 тис. бюлетенів. У Маріуполі - 350 тис. виборців, отже - враховуючи, що мова про вибори міської ради і мера - тираж повинен бути подвійним", - зазначив Охендовський.

Разом із тим він категорично спростовує, що на долю виборів у Маріуполі міг вплинути один із членів ЦВК, делегований раніше від Партії регіонів, який курирував нинішній виборчий процес у Донецькій області.

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"Члени ЦВК між собою регіони не ділять. Члени ЦВК рішенням комісії закріплюються за відповідними регіонами України. Передусім для надання консультативної-методичної допомоги місцевим комісіям. Олександр Миколайович Шелестов насправді чудово впорався зі своїми обов'язками. На мій - голови ЦВК - погляд, його робота з підготовки цих місцевих виборів варта найвищої оцінки. Вона була абсолютно неупередженою, вона не була пов'язана з позиціями жодної політичної сили. Коли Олександр Миколайович пропонував ті чи інші варіанти рішень, переважна більшість складу ЦВК голосувала за них. Ну, крім однієї людини, яка часто голосувала проти – у нас таке трапляється (Андрія Магери - ред.)", - розповів глава ЦВК.

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"Я деперсоніфіковано зараз висловлююся. Кожен член комісії має право на свою позицію. Номінований до складу ЦВК 2007 року від Партії регіонів, Олександр Миколайович жодного разу не дав підстав засумніватися в тому, що пропоновані ним варіанти рішень і дій ЦВК якось пов'язані з політикою цієї партії в минулому чи пов'язані з політикою залишків цієї партії зараз. Ще раз підкреслюю: немає жодних підстав звинувачувати Шелестова в політичній заангажованості", - резюмував Охендовський.